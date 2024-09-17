Климатолог объяснил причины мощных наводнений, охвативших Центральную Европу

Больше резких контрастов

По словам климатолога, он объяснял такие явления и своим студентам: «Было бы слишком просто и не совсем верно сводить разговор к глобальному потеплению климата. Да, в среднем действительно становится теплее, но это значит, что в одном месте температура может значительно повыситься, в другом - немного, а где-то может даже похолодать».

«В среднем действительно становится теплее, но это значит, что в одном месте температура может значительно повыситься, в другом - немного, а где-то может даже похолодать»

«Глобальные изменения, в свою очередь, означают, что появляется больше резких контрастов. Сейчас у нас такая ситуация: например, на Средиземноморье были очень жаркие дни, температура доходила до 40 градусов, и вода в Средиземном море сильно прогрелась. Тот факт, что это типичный сентябрьский месяц, означает, что в какой-то момент начнут поступать холодные воздушные массы с севера», - продолжил Тыниссон.

По его словам, именно это и произошло: «Холодные и теплые воздушные массы встретились, что вызвало резкие погодные изменения, подобные эффекту, когда открываешь дверь сауны и горячий пар выходит наружу. В результате столкновения этих воздушных масс в Европе произошли грозы. Когда воздушные массы встретились над Альпами, из-за высоты гор эта влага превратилась в снег, который, вероятно, до сих пор продолжает выпадать в некоторых местах».

Наводнение унесло жизни людей и нанесло значительный ущерб

В воскресенье, 15 сентября, польские спасатели и солдаты спасали жителей деревни Рудава, расположенной на юге страны. Фото: SERGEI GAPON/AFP/Scanpix

Согласно данным Reuters, в недавних наводнениях, которые обрушились на Центральную и Восточную Европу и стали самыми сильными за последние два десятилетия, погибли по меньшей мере 14 человек.

На юге Польши из-за непрекращающихся дождей вода вышла из водохранилища Топола и направилась в сторону деревни Козельно. Польские власти сообщили об эвакуации нескольких близлежащих городов и их жителей. Польское правительство выделило 1 миллиард злотых (260 миллионов долларов) для помощи пострадавшим от природной катастрофы.

Эвакуация людей также проводилась в нескольких регионах Румынии, Австрии и Чехии. В Остраве, на северо-востоке Чехии, наводнение реки Одра нанесло ущерб промышленным объектам, включая химический и коксохимический заводы, а также жилым районам, откуда сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Из-за повышения уровня воды в разных местах обрушились мосты, повреждены множество автомобилей и жилых домов.