Проливные дожди в Центральной Европе в сочетании с обильным снегопадом в Альпах привели к гибели людей и экономическому ущербу в нескольких странах. Досталось и Эстонии - всего несколько дней назад здесь сверкала молния, а дороги и улицы в некоторых местах стали непроходимыми.
Климатолог объяснил причины мощных наводнений, охвативших Центральную Европу
Перевод: Ева Ойжинская
Климатолог Ханнес Тыниссон, старший научный сотрудник Института естественных наук и здоровья Таллиннского университета, который также известен тем, что помогает с прогнозами погоды эстонским раллийным гонщикам, включая Оття Тянака, отметил, что последние события не стали для него большим сюрпризом или чем-то необычным. По его словам, похожие погодные условия наблюдались в Греции в прошлом году, во время этапа чемпионата мира по ралли.
«Мы говорим о 500-600 миллиметрах осадков, и в прошлом году подобное происходило в Греции, - рассказал Тыниссон, отметив, что различие между тогдашней и нынешней ситуацией заключается лишь в том, что в первом случае плотность населения была значительно ниже. - Сейчас ливни и наводнения затронули районы с большим числом жителей, развитой экономикой, которые, можно сказать, являются жизненно важными для Европы, и потому интерес к событию выше.
В прошлом году, когда дожди обрушились на горы Греции, большинство людей, вероятно, даже не знали, что осадкомер за менее чем 12 часов зафиксировал более 700 миллиметров осадков. Я сам тогда находился там на ралли и видел ливень из окна. Потом отключилось электричество, и мы уже не смогли узнать, сколько осадков выпало в итоге».
Тыниссон добавил, что, согласно некоторым оценкам, в долине у подножия горы, находящейся рядом с их местоположением, тогда выпало около 1500 миллиметров осадков, что почти в три раза больше, чем недавно в Центральной Европе: «Но, вероятно, это произошло, можно сказать, "в глуши", где было очень мало людей и мало инфраструктуры по сравнению с нынешними районами сильных дождей».
Больше резких контрастов
По словам климатолога, он объяснял такие явления и своим студентам: «Было бы слишком просто и не совсем верно сводить разговор к глобальному потеплению климата. Да, в среднем действительно становится теплее, но это значит, что в одном месте температура может значительно повыситься, в другом - немного, а где-то может даже похолодать».
«В среднем действительно становится теплее, но это значит, что в одном месте температура может значительно повыситься, в другом - немного, а где-то может даже похолодать»
Климатолог Ханнес Тыниссон
«Глобальные изменения, в свою очередь, означают, что появляется больше резких контрастов. Сейчас у нас такая ситуация: например, на Средиземноморье были очень жаркие дни, температура доходила до 40 градусов, и вода в Средиземном море сильно прогрелась. Тот факт, что это типичный сентябрьский месяц, означает, что в какой-то момент начнут поступать холодные воздушные массы с севера», - продолжил Тыниссон.
По его словам, именно это и произошло: «Холодные и теплые воздушные массы встретились, что вызвало резкие погодные изменения, подобные эффекту, когда открываешь дверь сауны и горячий пар выходит наружу. В результате столкновения этих воздушных масс в Европе произошли грозы. Когда воздушные массы встретились над Альпами, из-за высоты гор эта влага превратилась в снег, который, вероятно, до сих пор продолжает выпадать в некоторых местах».
Наводнение унесло жизни людей и нанесло значительный ущерб
Согласно данным Reuters, в недавних наводнениях, которые обрушились на Центральную и Восточную Европу и стали самыми сильными за последние два десятилетия, погибли по меньшей мере 14 человек.
На юге Польши из-за непрекращающихся дождей вода вышла из водохранилища Топола и направилась в сторону деревни Козельно. Польские власти сообщили об эвакуации нескольких близлежащих городов и их жителей. Польское правительство выделило 1 миллиард злотых (260 миллионов долларов) для помощи пострадавшим от природной катастрофы.
Эвакуация людей также проводилась в нескольких регионах Румынии, Австрии и Чехии. В Остраве, на северо-востоке Чехии, наводнение реки Одра нанесло ущерб промышленным объектам, включая химический и коксохимический заводы, а также жилым районам, откуда сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.
Из-за повышения уровня воды в разных местах обрушились мосты, повреждены множество автомобилей и жилых домов.
Вспоминая похожие случаи, климатолог привел в пример декабрь 2020 года, когда к северу от Милана, на границе Италии и Австрии, за несколько дней в Альпах выпал снег слоем в семь метров. «В этом году это просто случилось раньше», - отметил он.
Ничего нельзя исключать
Тыниссон считает маловероятным, что подобное может повториться в этом районе в таких масштабах. «Посмотрим, как будут развиваться погодные условия, но учитывая, что Средиземное море очень, очень теплое, ничего нельзя исключать», - добавил он.
Сентябрь у нас тоже был крайне теплым, и исключительно высокая влажность на границе области высокого давления создала благоприятные условия для формирования гроз
Говоря о недавних сильных дождях в Эстонии, Тыниссон отметил, что и у нас сентябрь выдался крайне теплым, и исключительно высокая влажность на границе области высокого давления создала благоприятные условия для формирования гроз. «Такие грозы у нас бывают довольно часто, но в этот раз они произошли в месте, где их последствия были особенно заметны, - пояснил климатолог. - Произойди такое на болоте или в лесу, особых проблем не будет - может временно затопить небольшой участок или размыть дорогу. Но если это случается в районах с большим количеством асфальта, где инфраструктура не справляется с быстрым выпадением большого объема осадков, то при высокой температуре и влажности возникают такие проблемы».