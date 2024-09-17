Полиция просила помощи в поисках 51-летнего Лео, которого в последний раз видели 12 сентября.
Пропавший на прошлой неделе 51-летний мужчина найден мертвым
Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение, что 51-летний житель Пярну Лео не вышел на работу и его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео видели на принадлежащем ему автомобиле в четверг, 12 сентября, в два часа дня на улице Яннсени в районе Юлейыэ в Пярну. После этого нет никакой информации о местонахождении Лео, и он не вернулся домой.
Полицейские побеседовали с коллегами и близкими Лео, также были проверены места, где пропавший мог находиться, но найти его не удалось.
Вечером 17 сентября пресс-служба полиции сообщила, что в Пярнумаа в деревне Кыйма случайные прохожие нашли Лео мертвым. «Нет оснований считать, что его смерть произошла в результате преступления», - уточнили в полиции.