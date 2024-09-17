Пропавший на прошлой неделе 51-летний мужчина найден мертвым

Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение, что 51-летний житель Пярну Лео не вышел на работу и его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео видели на принадлежащем ему автомобиле в четверг, 12 сентября, в два часа дня на улице Яннсени в районе Юлейыэ в Пярну. После этого нет никакой информации о местонахождении Лео, и он не вернулся домой.