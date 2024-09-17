Вы его видели? Нет ни дома, ни на работе: полиция ищет пропавшего 51-летнего мужчину

Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение, что 51-летний житель Пярну Лео не вышел на работу и его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео видели на принадлежащем ему автомобиле в четверг, 12 сентября, в два часа дня на улице Яннсени в районе Юлейыэ в Пярну. После этого нет никакой информации о местонахождении Лео, и он не вернулся в свой дом в районе Юлейыэ.

Пропавший может передвигаться на фургоне Mercedes Benz Sprinter. Фото: Erakogu

Пропавший может передвигаться на своем фургоне Mercedes Benz Sprinter, его может сопровождать небольшая собака смешанной породы.

С ним может быть его собака. Фото: Erakogu

Полицейские побеседовали с коллегами и близкими Лео, также были проверены места, где пропавший мог находиться, но найти его пока не удалось.

Рост Лео почти 190 см, он стройный, спортивного телосложения, загорелый. У него черные волосы до плеч, которые он обычно собирает на затылке. Что на нем было надето, точно неизвестно, но, может быть, серо-черная бандана и шорты-бермуды.

Полиция просит всех, кто видел Лео или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.