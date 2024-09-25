Предположим, что, исходя из вашей кредитной истории, заработной платы и самофинансирования, в банке вам сказали, что вы можете рассчитывать на покупку квартиры в Таллинне стоимостью до ста тысяч евро. Мы проанализировали предложения о продаже квартир в этом ценовом сегменте на портале KV.EE.
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Большой обзор: какую квартиру можно купить в Таллинне, если у вас есть 100 тысяч евро
Между прочим, выставленные на продажу квартиры в разных районах Таллинна, выставленные на продажу в этом ценовом диапазоне, по большому счету мало чем отличаются друг от друга. А если обсуждать эту тему с профессионалами, то любой вам скажет: столько желают получить продавцы, но вряд ли желают заплатить покупатели. Судите сами.