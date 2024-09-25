Большой обзор: какую квартиру можно купить в Таллинне, если у вас есть 100 тысяч евро

Между прочим, выставленные на продажу квартиры в разных районах Таллинна, выставленные на продажу в этом ценовом диапазоне, по большому счету мало чем отличаются друг от друга. А если обсуждать эту тему с профессионалами, то любой вам скажет: столько желают получить продавцы, но вряд ли желают заплатить покупатели. Судите сами.