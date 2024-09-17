Государство планирует с 2035 года запретить содержание кур-несушек в клетках

Перевод: Валерия Ермакова

Запрет обсуждается уже много лет, поскольку не было уверенности, что подобные условия содержания могут обеспечить достаточное благополучие животных.

«Мы провели всесторонний анализ проблемы, привлекли представителей сектора и заинтересованных сторон, а также запросили обратную связь от стран Европейского cоюза, которые уже приняли решение о запрете клеточного содержания кур. В результате анализа мы пришли к выводу, что необходимо запретить содержание кур-несушек в клетках. При этом мы стремимся внедрить изменения так, чтобы минимизировать ущерб для наших предприятий и продовольственной безопасности», - заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

В комиссии по сельской жизни больше всего обсуждали продолжительность переходного периода, предлагая установить его на 12 лет. «Интерес потребителей к благополучию животных вырос, и это должно учитываться как предпринимателями, так и законодателями. Возможно, что изменения в поведении потребителей заставят компании адаптироваться раньше, но с учетом прошлых инвестиций в улучшение условий содержания животных переходный период мог бы быть длиннее. Важно, чтобы такие изменения не навредили нашим производителям», - отметил председатель комиссии Урмас Круузе.

Министерство продолжает изучать возможности поддержки местных производителей в этот период, чтобы они оставались конкурентоспособными. Запрет на клеточное содержание кур в Эстонии направлен на улучшение условий содержания птиц по всему ЕС.

Законопроект планируется представить в Рийгикогу в первом квартале следующего года. Если его примут, запрет на содержание кур-несушек в клетках начнет действовать с 2035 года, а строительство новых курятников с клетками будет запрещено с 2026 года.