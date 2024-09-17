Прорыв в карьере: эстонская футболистка Яаника Волков будет играть за один из лучших клубов Швейцарии

Перевод: Павел Соболев

«В конце июля я съездила в пару мест на просмотр, что привело к заключению контракта с «Серветтом». Я счастлива, что могу осуществить свою мечту и сделать важный шаг в карьере», - заявила 19-летняя Волков, выступавшая до сих пор за таллиннскую «Флору».

«В «Серветте» очень профессиональная атмосфера и хорошая возможность тренироваться и развиваться вместе с опытными игроками. Благодарю женскую команду «Флоры» за время, проведенное вместе, и желаю успехов в будущем!», - добавила полузащитница, которая, несмотря на свой юный возраст, уже 19 раз сыграла за сборную Эстонии.

Волков присоединилась к «Флоре» в 2021 году и отпраздновала в составе женской команды три победы в чемпионате Эстонии, а также победу в Балтийской лиге в этом году.

Весной женская команда «Серветта» стала чемпионом Швейцарии, выиграв как основной турнир, так и последующие стыковые игры за места.

Завтра «Серветту» предстоит встретиться с итальянской «Ромой» в последнем предварительном раунде женской Лиги чемпионов: тот, кто окажется сильнее по сумме двух игр, попадет в основной турнир, где сразятся 16 лучших женских команд Европы.