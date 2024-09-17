Ребенка могут отправить на домашнее обучение? Наказание учеников желтыми и красными карточками вызвало переполох

Прошлой весной Тартуская школа Декарта в сотрудничестве с родителями в качестве пилотного проекта создала для одного из классов светофор контроля поведения. Это означает, что если ученик ведет себя ненадлежащим образом, ему показывается желтая карточка, чтобы напомнить ему, что его поведение было неподобающим в учебе или взаимодействии с одноклассниками.