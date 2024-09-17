В тартуской школе ученикам сообщили, что нарушение правил внутреннего распорядка школы в дальнейшем приведет к применяемой в футболе системе желтых и красных карточек, последняя из которых может отправить ребенка на домашнее обучение на срок до недели. Завуч пояснила, что сообщение было отправлено по ошибке и никого домой не отправляют.
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Ребенка могут отправить на домашнее обучение? Наказание учеников желтыми и красными карточками вызвало переполох
Перевод: София Солдатенко
Прошлой весной Тартуская школа Декарта в сотрудничестве с родителями в качестве пилотного проекта создала для одного из классов светофор контроля поведения. Это означает, что если ученик ведет себя ненадлежащим образом, ему показывается желтая карточка, чтобы напомнить ему, что его поведение было неподобающим в учебе или взаимодействии с одноклассниками.