Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении одобрил закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Об этом сообщило издание NewsGeorgia, пишет «Медуза».
Парламент Грузии принял закон против «пропаганды ЛГБТ». Запрещены однополые браки, трансгендерный переход, усыновление детей однополыми парами
Закон поддержали 84 депутата, при этом оппозиция в голосовании не участвовала.
На рассмотрение закон внесла правящая в стране партия «Грузинская мечта».
Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.
Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на «популяризацию» однополых отношений. Запрещается также проводить публичные собрания (митинги или шествия), направленные на «пропаганду» ЛГБТК+.
Принятый парламентом закон похож на закон о запрете «пропаганды ЛГБТ», который действует в России. Ранее в Грузии был принят закон об «иностранных агентах», который также называют калькой с российского документа.
Закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» раскритиковал Евросоюз. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорилось, что «законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам».
По оценке Брюсселя, этот закон подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения. В ЕС также отмечали, что в основе процесса вступления в Евросоюз, куда стремится Грузия, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.