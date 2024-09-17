За последний год 56 человек спасли жизнь детям и взрослым

Один из самых трогательных случаев спасения произошел с двухлетним ребенком в Валга. Однажды вечером около десяти часов датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал тревоги, на который мгновенно отреагировал патруль.

«Я подбежал к двери квартиры на пятом этаже и все время слышал сигнал датчика. Дверь была не заперта, и я смог войти. Из квартиры вырывались клубы дыма, она вся была задымлена. Я быстро осмотрелся и обнаружил в одной из комнат спящего мужчину и двухлетнего ребенка. Разбудил мужчину, сильно тряся его, мы взяли ребенка, и я вывел их на улицу. Потом я вернулся в квартиру и увидел на плите кастрюлю со сгоревшей едой. Выключил плиту и поставил кастрюлю в раковину», - рассказал патрульный G4S Вейко Вайксоо.

Отец и ребенок, которые спали в помещении, полном угарного газа, были доставлены в больницу для медицинского наблюдения.

Еще одна история произошла в Тарту в один из холодных январских вечеров. Патрульные G4S Eesti Вячеслав Щербаков и Марек Кузнецов спасли человека из задымленного частного дома. Почувствовав запах дыма и увидев огонь через окно, они вошли в дом и обнаружили крепко спящего человека. Они вынесли его из здания и передали в руки скорой помощи.

Всего медали «За спасение жизни» были вручены 56 героям, среди которых не только профессиональные и добровольные спасатели, но и обычные граждане, которые не остались равнодушными и совершили героические поступки.