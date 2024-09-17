Amazon отказывается от удаленной работы и возвращает сотрудников в офисы

Изменение вступит в силу не сразу; сотрудникам дадут время на адаптацию до 2 января, пишет американское издание CNBC.

«До пандемии было неестественно, чтобы люди могли работать удаленно два дня в неделю, и теперь та ситуация вернулась», — сказал Энди Джесси, генеральный директор Amazon.

Amazon также планирует проводить сокращения сотрудников, чтобы в компании было меньше отделов и руководителей отделов.

По словам Джесси, с помощью изменений он хочет улучшить бизнес-культуру компании.