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Amazon отказывается от удаленной работы и возвращает сотрудников в офисы

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Пустой офис. Иллюстративное фото.
Пустой офис. Иллюстративное фото. Фото: Bali Demiri / Pexels

Руководство американского интернет-магазина Amazon ранее хотело, чтобы сотрудники находились в офисе минимум три дня в неделю, но по новым правилам в офисе следует работать пять дней в неделю.

Изменение вступит в силу не сразу; сотрудникам дадут время на адаптацию до 2 января, пишет американское издание CNBC.

«До пандемии было неестественно, чтобы люди могли работать удаленно два дня в неделю, и теперь та ситуация вернулась», — сказал Энди Джесси, генеральный директор Amazon.

Amazon также планирует проводить сокращения сотрудников, чтобы в компании было меньше отделов и руководителей отделов.

По словам Джесси, с помощью изменений он хочет улучшить бизнес-культуру компании.

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