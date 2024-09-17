Руководство американского интернет-магазина Amazon ранее хотело, чтобы сотрудники находились в офисе минимум три дня в неделю, но по новым правилам в офисе следует работать пять дней в неделю.
Amazon отказывается от удаленной работы и возвращает сотрудников в офисы
Изменение вступит в силу не сразу; сотрудникам дадут время на адаптацию до 2 января, пишет американское издание CNBC.
«До пандемии было неестественно, чтобы люди могли работать удаленно два дня в неделю, и теперь та ситуация вернулась», — сказал Энди Джесси, генеральный директор Amazon.
Amazon также планирует проводить сокращения сотрудников, чтобы в компании было меньше отделов и руководителей отделов.
По словам Джесси, с помощью изменений он хочет улучшить бизнес-культуру компании.