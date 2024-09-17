Эстонец, застрявший в Кыргызстане без документов, попросил помощи у посольства спустя 30 лет

Мужчина, который более 30 лет назад приехал из Эстонии в Кыргызстан и потерял там свои документы, обратился к эстонскому посольству с просьбой о выдаче свидетельства о рождении. Это нужно ему, чтобы легализовать свое положение перед местными властями и подать заявку на получение гражданства Кыргызстана.