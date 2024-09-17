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Эстонец, застрявший в Кыргызстане без документов, попросил помощи у посольства спустя 30 лет

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Празднование охотничьего фестиваля в Кыргызстане на озере Ысык-Кёль.
Празднование охотничьего фестиваля в Кыргызстане на озере Ысык-Кёль. Фото: Postimees

Мужчина, который более 30 лет назад приехал из Эстонии в Кыргызстан и потерял там свои документы, обратился к эстонскому посольству с просьбой о выдаче свидетельства о рождении. Это нужно ему, чтобы легализовать свое положение перед местными властями и подать заявку на получение гражданства Кыргызстана.

Перевод: Каролийна Вертяева

50-летний мужчина, чьи инициалы Г. Ю. В., обратился с просьбой о помощи к кыргызскому омбудсмену Жамиле Жаманбаевой, чтобы она помогла ему в процессе подачи документов на получение гражданства.

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