Должен вернуть жертвам более 100 000 евро: жителя Эстонии признали виновным в мошенничестве

Юрист, пенсионер Яан Нурк 9 сентября был признан виновным в присвоении, мошенничестве и уклонении от наказания. Нурк за четыре года причинил ущерб в размере 104 000 евро, который теперь необходимо выплатить. Как он это будет делать, пока не ясно.