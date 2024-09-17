Юрист, пенсионер Яан Нурк 9 сентября был признан виновным в присвоении, мошенничестве и уклонении от наказания. Нурк за четыре года причинил ущерб в размере 104 000 евро, который теперь необходимо выплатить. Как он это будет делать, пока не ясно.
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Должен вернуть жертвам более 100 000 евро: жителя Эстонии признали виновным в мошенничестве
Перевод: София Солдатенко
19 февраля этого года перед судом предстал юрист Яан Нурк. Бывший руководитель авторемонтной мастерской в Хальяла, ранее отсидевшийся в России, занимался оказанием юридической помощи почти 30 лет. Судя по имеющимся данным, образ жизни Нурка изменился где-то примерно в 2019 году, когда у него могли возникнуть финансовые трудности.