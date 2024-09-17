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Стадионы муниципальных школ Таллинна будут открыты для горожан круглый год

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Таллинн обновит искусственное покрытие стадиона Ласнамяэского легкоатлетического холла.
Таллинн обновит искусственное покрытие стадиона Ласнамяэского легкоатлетического холла. Фото: Raepress

Стадионы муниципальных школ Таллинна будут открыты для горожан круглый год, сообщила во вторник BNS пресс-служба Таллиннской горуправы.

С 14 сентября 2024 года стадионы и спортивные площадки муниципальных школ Таллинна в течение всего года открыты для бесплатных занятий спортом по выходным и во время школьных каникул. В будние дни школьные стадионы будут использоваться для учебных целей.

Этим летом для бесплатных занятий спортом были открыты 42 стадиона и спортивных площадок муниципальных школ. Впервые на площадках были установлены ящики с инвентарем, благодаря чему можно было бесплатно воспользоваться мячами и другим оборудованием. По результатам анализа летнего использования стадионов городская управа Таллинна приняла решение продолжить проект и сделать его круглогодичным. Теперь жители города смогут пользоваться муниципальными стадионами бесплатно по выходным и во время школьных каникул.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что горожане с энтузиазмом восприняли эту инициативу и ответственно отнеслись к спортивному оборудованию, что позволило городу расширить проект, поддерживающий активный образ жизни.

«Летний проект, целью которого было вовлечение людей в занятия спортом на свежем воздухе, блестяще справился со своей задачей. Многие таллиннцы, особенно молодежь, нашли на открытых стадионах много занятий, дали положительную обратную связь и поддержали инициативу города. Пользователи спортивных площадок в целом бережно относились к инвентарю, и значительных дополнительных затрат не возникло, - сказал Яшин. - Опираясь на успешный результат проекта, город решил продолжить его и обеспечить горожанам возможность заниматься спортом круглый год, что особенно важно, так как в 2025 году Таллинн будет носить титул Европейской спортивной столицы. Призываем всех таллиннцев активно пользоваться школьными стадионами и в то же время не забывать, что к их сохранности следует относиться внимательно, чтобы они радовали нас и в будущем».

Стадионы и спортивные площадки муниципальных школ Таллинна открыты по выходным и во время школьных каникул. В будние дни школьные стадионы используются для учебных целей. В сентябре стадионы открыты с пятницы по воскресенье с 10 до 19 часов. В октябре стадионы открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10 до 18 часов. С ноября по март стадионы будут открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10 до 17 часов. С апреля по май стадионы открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10 до 21 часа.

Переговоры с управляющими школ, действующих на основании соглашения о сотрудничестве между городом и частным сектором (PPP-соглашения), продолжаются. Город Таллинн будет информировать о результатах по мере их поступления.

Список школьных стадионов, доступных для общественного пользования, и правила их использования можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/et/koolistaadionid.

Организацией общественного использования школьных стадионов занимается Таллиннский департамент образования. Открытием, закрытием и вопросами благоустройства стадионов занимаются районные управы.

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