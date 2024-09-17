Во вторник вечером на улице Суур-Айа в Пайде снова произошла авария. Как и две недели назад, при загадочных обстоятельствах столкнулись два автомобиля.
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ФОТО ⟩ Мистика на дороге: в Пайде в одно и то же время случилось второе ДТП за две недели
Специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что сигнал о ДТП на перекрестке поступил в 17:16. Участниками столкновения стали Hyundai и Škoda.
«К счастью, никто не пострадал, - добавила она. - Все детали происшествия еще выясняются».