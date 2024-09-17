Прейскуранты и плата за услуги работающих в Эстонии банков постоянно меняются, поэтому важно время от времени их пересматривать. Postimees сравнил стоимость ориентированных на частных клиентов услуг пяти крупнейших банков - LHV, Swedbank, SEB, Luminor и Coop Pank.
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Сравнение ⟩ Клиентом какого банка быть выгоднее всего?
Все пять банков предлагают бесплатное открытие расчетного счета. Однако плата за обслуживание карты разная. LHV, SEB и Coop Pank взимают за обслуживание карты 1 евро в месяц, однако Swedbank предлагает бесплатное обслуживание карты для молодых людей, а для взрослых плата составляет 32 цента в месяц. Luminor не взимает прямую плату за обслуживание карты, но предлагаются расчетные пакеты, в которых Luminor Debit стоит 2,5 евро в месяц, а Luminor Black - 5,5 евро в месяц.
Ежемесячная плата за расчетные счета также различается. LHV, Luminor и Coop Pank предлагают бесплатные расчетные счета, а SEB взимает 0,30 евро в месяц. В случае со Swedbank соответствующей информации нет.