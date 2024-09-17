Сравнение Клиентом какого банка быть выгоднее всего?

Все пять банков предлагают бесплатное открытие расчетного счета. Однако плата за обслуживание карты разная. LHV, SEB и Coop Pank взимают за обслуживание карты 1 евро в месяц, однако Swedbank предлагает бесплатное обслуживание карты для молодых людей, а для взрослых плата составляет 32 цента в месяц. Luminor не взимает прямую плату за обслуживание карты, но предлагаются расчетные пакеты, в которых Luminor Debit стоит 2,5 евро в месяц, а Luminor Black - 5,5 евро в месяц.