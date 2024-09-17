«Я насильник». Доминик Пелико, обвиняемый по делу о групповом изнасиловании собственной жены, дал признательные показания

Жизель Пелико со своим адвокатом в суде Фото: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

После этого взяла слово Жизель Пелико, которая захотела ответить на первую реплику своего бывшего мужа. «Мне тяжело это слышать. В течение 50 лет я жила с человеком и ни на секунду не могла предположить, что он способен на такие поступки. Я полностью доверяла этому человеку».

«Я виновен в том, что сделал. Я сожалею о том, что сделал, я прошу прощения, даже если этому нет прощения», — ответил Доминик Пелико.

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50 обвиняемых

«Я насильник - такой же, как и многие, находящиеся в этом зале. Они всё знали. И пусть не говорят обратного». Как пишет Figaro, Доминик Пелико заявил, что мужчины, которых также обвиняют в изнасиловании его жены, прекрасно знали, что занимаются сексом с женщиной против ее согласия.

Беатрис Заварро, адвокат Доминика Пелико Фото: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Полиция обнаружила на домашнем компьютере Пелико сотни фотографий и видео его жены. На них были запечатлены десятки разных эпизодов насилия над женщиной, находившейся в бессознательном состоянии. Кроме того, следователи нашли переписку Доминика Пелико, где тот договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены.

Судя по найденным файлам, в изнасилованиях принимали участие до 83 мужчин, 50 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду. По данным Figaro, самому младшему из обвиняемых 26 лет, самому старшему - 74. Это люди самых разных профессий - пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие. Один из них - респектабельный отец семейства.

35 человек из привлеченных к суду отрицают свою вину в изнасиловании. Они утверждают, что в их действиях не было никакого насилия: они якобы думали, что речь идет о «постановке», «сценарии», придуманном семейной парой для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Впрочем, никто из них не отрицает, что не получал согласия на секс от самой женщины.