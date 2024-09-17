Кризис в аптеках: «Последние три коробки купили утром»

«Ребенку нужен антидепрессант Flux 20, который он должен принимать каждый день. В субботу неожиданно выяснилось, что у него закончились таблетки. Когда я пошла в ближайшую аптеку покупать новые, оказалось, что их нет в наличии. Когда будут, неизвестно - трудности с поставкой», - рассказала родительница. Оказалось, что в Таллинне этого препарата нет вообще, ближайшая аптека, где нужные таблетки есть, - в Маарду, но в воскресенье эта аптека не работает.