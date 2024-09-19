Как проходит первый месяц обучения на эстонском в детских садах? Сложно ли педагогам и детям адаптироваться к новым условиям?
Студия Postimees: сдали на С1 и сразу преподают на эстонском – новое учителей детсадов не пугает?
В студию Rus.Postimees приглашены педагоги Наталья Баталова (Таллиннский детский сад «Кихну») и Светлана Писня (Таллиннский детский сад «Муху»). Следите за беседой в студии в четверг в 10:00!
- Как сдать экзамен на С1 и сразу начать преподавать на эстонском?
- Что испытали молодые педагоги перед началом нового этапа в жизни?
- Что помогло не бояться перейти на другой язык преподавания?
- Кому сложнее дается переход – детям или преподавателям?
- Как выглядит процесс обучения в детском саду?
- Что тревожит родителей? С какими вопросами они обращаются?
- Как прошли первые две недели обучения на эстонском?
- Сложно ли детям адаптироваться к новым условиям?