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Студия Postimees: сдали на С1 и сразу преподают на эстонском – новое учителей детсадов не пугает?

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Как проходит первый месяц обучения на эстонском в детских садах? Сложно ли педагогам и детям адаптироваться к новым условиям?

В студию Rus.Postimees приглашены педагоги Наталья Баталова (Таллиннский детский сад «Кихну») и Светлана Писня (Таллиннский детский сад «Муху»). Следите за беседой в студии в четверг в 10:00!

  • Как сдать экзамен на С1 и сразу начать преподавать на эстонском?
  • Что испытали молодые педагоги перед началом нового этапа в жизни?
  • Что помогло не бояться перейти на другой язык преподавания?
  • Кому сложнее дается переход – детям или преподавателям?
  • Как выглядит процесс обучения в детском саду?
  • Что тревожит родителей? С какими вопросами они обращаются?
  • Как прошли первые две недели обучения на эстонском?
  • Сложно ли детям адаптироваться к новым условиям?
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