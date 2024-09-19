В студии Rus.Postimees побывали педагоги Наталья Баталова (Таллиннский детский сад «Кихну») и Светлана Писня (Таллиннский детский сад «Муху»).

Выдержки из беседы:

– Как сдать экзамен на С1 и сразу же начать преподавать на эстонском?

Наталья Баталова: – Я сдала экзамен на С1 в апреле. Разумеется, сильно переживала, потому что выученный эстонский – не такой, как у эстонцев, некоторые ошибки неизбежны. Однако меня очень поддерживали и успокаивали коллеги. Расстраивает и то, что в моем багаже знаний пока нет эстонских прибауток, идиом и стишков, которые могли бы помочь мне в работе. Так что есть к чему стремиться!

– После успешной сдали экзамена решение преподавать на эстонском пришло сразу, никаких сомнений не было?

Наталья Баталова: – Сомнений не было, потому что нас настраивали преподавать на эстонском весь предыдущий год, а именно – с того момента, как стало понятно, что все детские сады перейдут на эстонский язык.

– Как проходит процесс перехода на эстонский в группах для особых детей?

Светлана Писня: – Пока сложно делать выводы, учителя только пробуют это делать. Однако настрой позитивный, мы верим в то, что всё получится.

Сейчас приходится выходить из зоны комфорта. Мы честны сами перед собой и мгновенных результатов не ждем. Просто работаем и стараемся.

– Что вы испытывали перед началом нового этапа в жизни?