Как проходит первый месяц обучения на эстонском в детских садах? Сложно ли педагогам и детям адаптироваться к новым условиям?
В студии Rus.Postimees побывали педагоги Наталья Баталова (Таллиннский детский сад «Кихну») и Светлана Писня (Таллиннский детский сад «Муху»).
Выдержки из беседы:
– Как сдать экзамен на С1 и сразу же начать преподавать на эстонском?
Наталья Баталова: – Я сдала экзамен на С1 в апреле. Разумеется, сильно переживала, потому что выученный эстонский – не такой, как у эстонцев, некоторые ошибки неизбежны. Однако меня очень поддерживали и успокаивали коллеги. Расстраивает и то, что в моем багаже знаний пока нет эстонских прибауток, идиом и стишков, которые могли бы помочь мне в работе. Так что есть к чему стремиться!
– После успешной сдали экзамена решение преподавать на эстонском пришло сразу, никаких сомнений не было?
Наталья Баталова: – Сомнений не было, потому что нас настраивали преподавать на эстонском весь предыдущий год, а именно – с того момента, как стало понятно, что все детские сады перейдут на эстонский язык.
– Как проходит процесс перехода на эстонский в группах для особых детей?
Светлана Писня: – Пока сложно делать выводы, учителя только пробуют это делать. Однако настрой позитивный, мы верим в то, что всё получится.
Сейчас приходится выходить из зоны комфорта. Мы честны сами перед собой и мгновенных результатов не ждем. Просто работаем и стараемся.
– Что вы испытывали перед началом нового этапа в жизни?
Наталья Баталова: – Я очень переживала и все время думала, что же скажут родители, у которых эстонский – на уровне родного. Однако решила, что надо попробовать, и если что-то не получится, буду думать, как действовать дальше.
Светлана Писня: – Какие-то страхи, разумеется, присутствуют, и в такой ситуации важна любая поддержка. В нашем детском саду в течение года учителей поддерживали и готовили, создали даже группу поддержки, ответственную за переход на эстонский язык. В этой группе мы получаем учебные материалы, делимся опытом, анализируем разные ситуации и прислушиваемся к советам более опытных коллег.
Наталья Баталова: – У нас были организованы курсы эстонского языка, была возможность участвовать в проекте Keeleränne и общаться с keelesõber по-эстонски. Кроме того, я смотрела телевидение на эстонском, читала книги по-эстонски и т.д. Работать над своим эстонским приходится и сейчас, мы продолжаем его улучшать.
– Как вы действуете в ситуациях, когда дети что-то не понимают, а в группах выравнивания зачастую даже не говорят?
Светлана Писня: – Подключаем язык тела и жестов, всегда находимся рядом с этими детьми и показываем, что им нужно сделать. Таким деткам очень сложно. В группах учителям активно помогают помощники. Понятно, что за две недели дети не заговорят на эстонском, особенно в тех случаях, когда ребенок вообще не говорит.
Наталья Баталова: – Я работаю с совсем маленькими детьми, которым по 1,5 года. Эти дети только пришли в ясельную группу, и основная цель на данном этапе – адаптация к детскому саду и нахождение контакта с новичками.
– Кому сложнее дается переход – детям или преподавателям?
Светлана Писня: – Это не стоит даже сравнивать. Учителя – взрослые люди, принявшие сознательное решение пробовать работать в новых условиях. Дети приходят с другой целью в детсад, и они очень разные. Кто-то быстро подхватывает инициативу и с удовольствием пробует общаться по-эстонски, а кому-то пока сложно принять этот факт.
Кстати, бывает, что дети нас спрашивают, почему мы с ними говорим по-эстонски. Такие же вопросы они задают и родителям. Важно, чтобы родители могли объяснить ребенку, зачем это необходимо.
Наталья Баталова: – Думаю, что учителям в чем-то сложнее, чем детям. Малыши просто не задумываются о тех моментах, которые тревожат нас.
– Что тревожит родителей? С какими вопросами они обращаются?
Светлана Писня: – Родители очень разные. Одни рады, что наконец-то обучение будет идти на эстонском, другие удивлены, что учителя и с родителями теперь говорят по-эстонски.
Некоторые родители встревожены, что ребенок ничего не понимает. Приходится уверять, что мы активно работаем над тем, чтобы дети всё поняли: подключаем язык тела и жестов, используем картинки.
Наталья Баталова: – Родители ясельных групп больше всего переживают за адаптацию их детей в детсаду и очень радуются, когда ребенок начинает повторять какие-то эстонские слова.
Подробнее в повторе!
- Как сдать экзамен на С1 и сразу начать преподавать на эстонском?
- Что испытали молодые педагоги перед началом нового этапа в жизни?
- Что помогло не бояться перейти на другой язык преподавания?
- Кому сложнее дается переход – детям или преподавателям?
- Как выглядит процесс обучения в детском саду?
- Что тревожит родителей? С какими вопросами они обращаются?
- Как прошли первые две недели обучения на эстонском?
- Сложно ли детям адаптироваться к новым условиям?