Руководитель предприятия о повышении налогов: боюсь, что это только начало

Одним из наиболее важных решений нового налогового пакета правительства стал широко обсуждаемый так называемый временный налог на безопасность для предприятий: в течение нескольких недель шли дебаты о том, облагать ли налогом рабочую силу, активы или какую-либо форму прибыли - и если прибыль, то как.