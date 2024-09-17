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Руководитель предприятия о повышении налогов: боюсь, что это только начало

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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Сегодня правительство представило новый налоговый пакет, согласно которому налоговые ставки будут повышаться в ближайшие годы. Глава промышленного предприятия Юри Тийдерманн считает введение налога на прибыль предприятий неудачным решением.

Перевод: София Солдатенко

Одним из наиболее важных решений нового налогового пакета правительства стал широко обсуждаемый так называемый временный налог на безопасность для предприятий: в течение нескольких недель шли дебаты о том, облагать ли налогом рабочую силу, активы или какую-либо форму прибыли - и если прибыль, то как.

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