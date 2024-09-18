Проект Rail Baltica оказался неподъемным для Латвии. Как достроить единую трассу, если у соседей нет денег? Момент истины наступит для всех? Почему Госконтроль наряду с Rail Baltica жестко раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах?
Министр Свет: достроим Rail Baltica без всяких новых налогов
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет.
Выдержки из беседы:
– В Латвии не могут достроить вокзалы и мосты. Rail Baltica превращается в заброшенный долгострой?
– Абсолютно не так! Полторы недели назад и Латвия, и Литва на встрече с коллегами-министрами заверили, что прилагают все усилия для того, чтобы к 2030 году Rail Baltica была достроена.
В чем заключается проблема наших южных соседей? Дело в том, что вдобавок к основной трассе Таллинн – Варшава они хотели бы построить дополнительные ветки: Латвия – в центр Риги, где уже идет строительство терминала, а Литва – в Каунас.
Важно то, что Rail Baltica – это общеевропейский проект, который делается не только в интересах трех Балтийских стран, но и в интересах всего Евросоюза с точки зрения товарообмена, движения людей и при необходимости – военной техники.
Еврокомиссия покрывает 85% расходов, связанных со строительством основной железнодорожной трассы. Объекты, которые не находятся на основной трассе, все страны должны строить на собственные средства.
Латвия понимает необходимость сфокусироваться на строительстве основной железной дороги. Параллельно им придется искать дополнительное финансирование на строительство ответвления в Ригу.
– Как достроить единую трассу, если в одной из стран закончились деньги?
– Проблемы с финансированием есть во всех трех странах. Сейчас стоит задача найти эти деньги. Напомню, что правительство Эстонии выделило дополнительно 200 млн евро из средств продажи квот СО2. Литва ведет переговоры с Еврокомиссией о возможности использования средств, которые не были потрачены к установленному сроку. Латвия тоже ищет возможность произвести оплату, которая позволила бы продолжить строительство дороги.
Главным источником финансирования являются европейские фонды. Основной вопрос заключается в том, чтобы Еврокомиссия продолжила финансирование проекта в прежнем объеме и после 2028 года, когда начнется новый бюджетный период.
Могу заверить, что министр транспорта и правительство Эстонии считают этот проект своим приоритетом. Точно так же к этому относятся коллеги из Латвии и Литвы. Мы обсуждаем в числе прочего и вопрос о том, каким образом совместно, если это будет необходимо, найти недостающие средства.
– И каким же образом? Вести новый налог, который позволит достроить Rail Baltica?
– Никаких налогов в интересах Rail Baltica не обсуждается!
Мы работаем в двух направлениях. Для того, чтобы Еврокомиссия продолжила финансировать проект, нам нужно показать, что мы делаем это эффективно. В случае Эстонии – это так и есть. Последние тендеры принесли более низкие цены, чем было запланировано. Сэкономленные средства можно будет направить на следующие участки дороги.
Вместе с другими странами мы обосновываем в Еврокомиссии, что успеем завершить строительство к 2030 году. Мы сократили в проекте инвестиции, которые можно осуществить уже после запуска поезда. А именно – оставили на некоторых участках только одну пару рельс вместо прежних двух и лучше организовали тендеры.
Вторая линия, который мы придерживаемся с партнерами, заключается в поиске недостающих средств на тот случай, если Еврокомиссия продолжит финансирование проекта в прежнем объеме. Обсуждается возможность инвестиционного кредита на уровне совместного предприятия Rail Baltica или на уровне трех государств.
– Вы уверены, что в Эстонии проект Rail Baltica не застопорится, как в Латвии?
– В Эстонии уже сейчас не так, как в Латвии и Литве. Мы идем в более бодром темпе. Могу заверить, что коллеги из балтийских стран делают все возможное для того, чтобы продвинуть проект дальше.
Есть общее понимание того, что в этой железной дороге есть смысл только тогда, когда она тянется от Таллинна до Варшавы, открывая новые транспортные коридоры для Финляндии, а также центральной, восточной и южной Европы. Только в этом случае дорога принесет серьезную добавочную стоимость в нашу экономику.
И если при этом удастся запустить региональный поезд Таллинн – Пярну, то мы, конечно, это сделаем.
– Когда можно будет доехать до Пярну на новом поезде?
– Наша цель заключается в том, чтобы Rail Baltica была достроена на всем своем протяжении в 2030 году. Получится ли на отдельных участках что-то запустить раньше – это очень сложный вопрос.
Одно дело – построить железную дорогу, другое дело – обкатать поезд, получить необходимую сертификацию. Понятно, что в этом проекте очень много переменных, проблем и рисков.
Считаю, что вместо того, чтобы думать о приостановке проекта, нужно решать возникающие проблемы и двигаться дальше с этой стройкой.
– Почему поезд Тарту-Рига не был запущен в назначенный срок?
– Этот вопрос нужно задать компании Elron. По-моему, был установлен слишком оптимистичный дедлайн для запуска межгосударственного железнодорожного сообщения. В данном случае нужно согласовать много разных стандартов, провести сертификацию поездов, скорректировать расписание.
Отмечу, что буквально вчера правительство приняло решение о выделении средств, необходимых для запуска в следующем полугодии поезда между Тарту и Ригой.
– А есть ли надежда доехать в обозримом будущем до Хаапсалу? Там уже всё спроектировано, осталось только построить…
– Речь идет о железнодорожном направлении Хаапсалу – Рохукюла. В этой цепи важен порт, откуда отправляются паромы на Хийумаа. Стоимость проекта составляет 115 млн евро по состоянию на минувшую весну. Странно было бы скрывать, что в данный момент в бюджете таких средств нет. Как только деньги появятся, продолжим двигаться с этим проектом дальше.
Подробнее в повторе!
- Над Rail Baltica бушует шторм. В Латвии не могут достроить вокзал, терминал и мост. Проект превращается в заброшенный долгострой?
- По оценке госконтролера, цели Rail Baltica нереалистичны: сроки и бюджет расползаются. Какие выводы сделаны?
- Есть ли гарантии, что в Эстонии начатые стройки не будут заброшены?
- Куда будут вложены 200 млн евро, выделенные правительством Эстонии из средств продажи квот на выбросы СО2?
- В каком году можно будет доехать до Пярну и промежуточных остановок?
- Когда можно будет купить билет до Риги, Вильнюса или Варшавы?
- Почему в назначенный срок не был запущен поезд Тарту-Рига?
- Каковы перспективы железнодорожного сообщения с Хаапсалу?
- Госконтроль раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах. Почему она не содействует мобильности рабочей силы и развитию предпринимательства?