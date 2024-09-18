Министр Свет: достроим Rail Baltica без всяких новых налогов

– Вы уверены, что в Эстонии проект Rail Baltica не застопорится, как в Латвии?

– В Эстонии уже сейчас не так, как в Латвии и Литве. Мы идем в более бодром темпе. Могу заверить, что коллеги из балтийских стран делают все возможное для того, чтобы продвинуть проект дальше.

Есть общее понимание того, что в этой железной дороге есть смысл только тогда, когда она тянется от Таллинна до Варшавы, открывая новые транспортные коридоры для Финляндии, а также центральной, восточной и южной Европы. Только в этом случае дорога принесет серьезную добавочную стоимость в нашу экономику.

И если при этом удастся запустить региональный поезд Таллинн – Пярну, то мы, конечно, это сделаем.

– Когда можно будет доехать до Пярну на новом поезде?

– Наша цель заключается в том, чтобы Rail Baltica была достроена на всем своем протяжении в 2030 году. Получится ли на отдельных участках что-то запустить раньше – это очень сложный вопрос.

Одно дело – построить железную дорогу, другое дело – обкатать поезд, получить необходимую сертификацию. Понятно, что в этом проекте очень много переменных, проблем и рисков.

Считаю, что вместо того, чтобы думать о приостановке проекта, нужно решать возникающие проблемы и двигаться дальше с этой стройкой.

– Почему поезд Тарту-Рига не был запущен в назначенный срок?