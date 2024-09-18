В Эстонии растет число случаев передозировки наркотиков

В Институте развития здоровья говорят, что потребность в услугах по избавлению от зависимости тоже растет.

Если в прошлом году около ста человек погибли из-за употребления наркотиков, то в этом году мы движемся к новому максимальному значению, сказал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.