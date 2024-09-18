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В Эстонии растет число случаев передозировки наркотиков

Редактор: rus.postimees.ee
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Наркотики.
Наркотики. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Летом увеличилось число передозировок наркотиков в связи с тем, что на рынок поступают сильнодействующие синтетические опиоиды, пишет Rus.ERR.

В Институте развития здоровья говорят, что потребность в услугах по избавлению от зависимости тоже растет.

Если в прошлом году около ста человек погибли из-за употребления наркотиков, то в этом году мы движемся к новому максимальному значению, сказал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

За последние семь месяцев скончались 57 человек. В августе в скорую помощь поступило рекордное количество вызовов, связанных с передозировкой наркотиками.

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