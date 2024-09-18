Исследование: уровень демократичности выборов в мире падает

За последние пять лет, с 2020 по 2023 год, число стран в мире, где демократические показатели на выборах ухудшились, существенно превысило число государств, где эти показатели улучшились. На пути улучшения ситуации в этой связи находится примерно 25% стран, в то время как ухудшение положения наблюдается почти в 45% стран. К такому выводу пришли эксперты Международного института демократии и помощи в проведении выборов (IDEA). Доклад организации на эту тему был обнародован во вторник, 17 сентября.

В целом наблюдатели зафиксировали изменение отношения людей в мире к избирательным процессам: явка на протяжении последних лет снижалась, а число протестов и беспорядков росло. В период с середины 2020 года по середину 2024 года в одном из пяти случаев проигравший кандидат или партия отказывались признать результаты выборов. Почти с такой же частотой исход выборов определялся после апелляции в суде, говорится в документе.

«В некоторых случаях такие сигналы выражают законную обеспокоенность (легитимностью. - Ред.) выборов, в других - являются циничными попытками подорвать веру общества в победу соперника», - пишут авторы доклада.

Что касается явки, то в этом плане эксперты IDEA констатируют: «Глобальный показатель участия в выборах снижается по мере того, как выборы становятся все более спорными: за последние 15 лет среднемировой показатель явки на выборы снизился с 65,2 процента до 55,5 процента».

Ухудшение демократических показателей на выборах