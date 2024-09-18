Как показывают опросы социологической службы Norstat, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия теряет популярность, поддержка «Ээсти 200» выросла, а Центристская партия в рейтинге политических сил догнала EKRE, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: соцдемы продолжают терять популярность, центристы догоняют EKRE
С учетом опубликованных в среду данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 19,6% - Партию реформ и 14,5% - Социал-демократическую партию.
За тройкой лидеров следуют EKRE (12,2%), Центристская партия (12,2%), Партия правых (4,4%) и «Ээсти 200» (4%).
Партию «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) поддерживают 1,9% респондентов, «Зеленых» и Koos - по 1,2%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 38,1% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 52,7%.