Специальная карта позволяет узнать, где в Эстонии находятся самые опасные дороги

По словам менеджера LKF по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, любой желающий может воспользоваться веб-картой, чтобы узнать дорожную ситуацию в районе проживания или в другом интересующем его регионе.

«Среди прочего, это поможет родителям понять, где есть опасные участки дорожного движения на пути их ребенка в школу. Эта информация также используется руководителями дорожных служб и геодезистами для планирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и оценки рисков», - отметила Рейметс.

«Место страхового случая, тип ситуации, время происшествия и размер ущерба могут использоваться для анализа возможных причин и степени тяжести дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому можно будет быстрее отреагировать, если в каком-то месте участятся дорожно-транспортные происшествия», - пояснила Рейметс.

https://kaart.lkf.ee/ доступен пользователям компьютеров и смартфонов. Данные можно скачивать в виде файла csv. Сайт с обновленной веб-картой случаев дорожного страхованиядоступен пользователям компьютеров и смартфонов. Данные можно скачивать в виде файла csv.

По словам менеджера Inges Kindlustus по продуктам страхования транспортных средств Кристьяна Синикаса, страховые компании учитывают регионы дорожно-транспортных происшествий при установлении расценок дорожного страхования.