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В Греции на острове Самос погиб сорокалетний мужчина из Эстонии

Обновлено 18 сентября 2024, 08:27
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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Во вторник около 18:00 на греческом острове Самос погиб сорокалетний житель Эстонии.

Мужчина шел по переулку, находящемуся у обрыва. Край дороги был огражден перилами. Насколько известно, погибший потерял равновесие, перемахнул через перила и упал с высоты 7-8 метров на дорогу с бетонным покрытием.

Сорокалетний мужчина прибыл на остров Самос вместе со своей девушкой во вторник утром. Его смерть констатировали на месте, а тело доставили в медицинский центр.

О происшествии сообщили в предприятии по размещению Samose Puhke- ja Loomemajad.

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