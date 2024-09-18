Во вторник около 18:00 на греческом острове Самос погиб сорокалетний житель Эстонии.
В Греции на острове Самос погиб сорокалетний мужчина из Эстонии
Мужчина шел по переулку, находящемуся у обрыва. Край дороги был огражден перилами. Насколько известно, погибший потерял равновесие, перемахнул через перила и упал с высоты 7-8 метров на дорогу с бетонным покрытием.
Сорокалетний мужчина прибыл на остров Самос вместе со своей девушкой во вторник утром. Его смерть констатировали на месте, а тело доставили в медицинский центр.
О происшествии сообщили в предприятии по размещению Samose Puhke- ja Loomemajad.