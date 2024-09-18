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В Греции на острове Самос погиб сорокалетний турист из Эстонии (1)

Обновлено 18 сентября 2024, 08:27
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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Во вторник около 18:00 на греческом острове Самос погиб сорокалетний житель Эстонии.

Он шел по переулку мимо обрыва, край которого был огражден перилами. Насколько известно, перила не смогли его защитить: погибший потерял равновесие и упал с высоты 7-8 метров на дорогу с бетонным покрытием.

Сорокалетний мужчина прибыл на остров Самос вместе со своей подругой во вторник утром. Его смерть констатировали на месте, а тело доставили в медицинский центр.

О происшествии сообщило предприятие по размещению Samose Puhke- ja Loomemajad.

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