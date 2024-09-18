Во вторник около 18:00 на греческом острове Самос погиб сорокалетний житель Эстонии.
Он шел по переулку мимо обрыва, край которого был огражден перилами. Насколько известно, перила не смогли его защитить: погибший потерял равновесие и упал с высоты 7-8 метров на дорогу с бетонным покрытием.
Сорокалетний мужчина прибыл на остров Самос вместе со своей подругой во вторник утром. Его смерть констатировали на месте, а тело доставили в медицинский центр.
О происшествии сообщило предприятие по размещению Samose Puhke- ja Loomemajad.