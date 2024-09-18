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Спортсменка, оставившая своего ребенка у няни, бесследно исчезла

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Одиль Ауэнвану.
Одиль Ауэнвану. Фото: Phil Noble

Французская полиция заявила во вторник, что разыскивает бенинскую легкоатлетку, специализирующуюся в семиборье, Одиль Ауэнвану, которую не видели уже неделю.

Полиция Нормандии в своих соцсетях сообщила, что в последний раз 33-летнюю спортсменку видели 10 сентября: она оставила своего малыша с няней. Полицейские также добавили, что спортсменка не забраал сына. По данным властей, в последний раз Ауэнвану видели за рулем Volkswagen Polo.

На чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе Ауэнвану, тренирующаяся во Франции, заняла восьмое место в семиборье и установила национальный рекорд, набрав 6210 очков. До многоборья она занималась футболом и в юности играла за женскую сборную Бенина.

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