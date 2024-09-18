Спортсменка, оставившая своего ребенка у няни, бесследно исчезла

Полиция Нормандии в своих соцсетях сообщила, что в последний раз 33-летнюю спортсменку видели 10 сентября: она оставила своего малыша с няней. Полицейские также добавили, что спортсменка не забраал сына. По данным властей, в последний раз Ауэнвану видели за рулем Volkswagen Polo.