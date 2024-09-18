Французская полиция заявила во вторник, что разыскивает бенинскую легкоатлетку, специализирующуюся в семиборье, Одиль Ауэнвану, которую не видели уже неделю.
Спортсменка, оставившая своего ребенка у няни, бесследно исчезла
Полиция Нормандии в своих соцсетях сообщила, что в последний раз 33-летнюю спортсменку видели 10 сентября: она оставила своего малыша с няней. Полицейские также добавили, что спортсменка не забраал сына. По данным властей, в последний раз Ауэнвану видели за рулем Volkswagen Polo.
На чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе Ауэнвану, тренирующаяся во Франции, заняла восьмое место в семиборье и установила национальный рекорд, набрав 6210 очков. До многоборья она занималась футболом и в юности играла за женскую сборную Бенина.
#AppelATémoin | Aidez nos enquêteurs : Odile a disparu depuis le 10 septembre de #SottevilleLèsRouen. Elle a déposé son enfant à l'assistante maternelle le matin et n'est pas revenue le chercher.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) September 17, 2024
Sa dernière localisation est Neufchâtel-en-Bray. Elle se déplace en Polo Volkswagen pic.twitter.com/6BrwN53NIk