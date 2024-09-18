«Ээсти 200» предлагает вдвое сократить депутатские надбавки

«Из-за экономического спада компании частного сектора были вынуждены затянуть пояса. Болезненные сокращения все больше затрагивают и государственные учреждения. В такой ситуации Рийгикогу не должен оставаться сторонним наблюдателем, а должен внести свой вклад в коллективное сокращение, - сказал Уйбо. - Я надеюсь, что и другие фракции Рийгикогу поддержат этот призыв, чтобы не нарушить чувство справедливости эстонского народа. Сокращение надбавок в данных условиях полностью оправдано и является правильным шагом».

Уйбо надеется, что переговоры по снижению надбавок не будут затянуты деталями и что будет найдено быстрое и удовлетворительное для всех фракций решение. «Я искренне надеюсь, что политическая воля останется сильной до конца переговоров и что эти переговоры дадут желаемый результат. Я призываю всех членов Рийгикогу рассматривать это как принципиальный вопрос - будет ли Рийгикогу солидарен с обществом в условиях сокращений или нет», - добавил Уйбо.

Надбавки для членов Рийгикогу в последний раз снижались во время предыдущего экономического кризиса в 2009 году.