Борющаяся за пост президента ЭОК Керсти Кальюлайд перенесла операцию

«Какое-то время с плечом будет так. Но, надеюсь, старая спортивная травма наконец-то поймет намек», - написала в соцсетях Кальюлайд, которая уже некоторое время носит ортез.

Бывшая президент Эстонии поблагодарила в своей публикации больницу и также и старшего врача-ортопеда хирургической клиники PERH доктора Меэлиса Сула.

В ночь на субботу завершилась подача голосов в пользу того или иного кандидата в президенты ЭОК. Необходимые для выдвижения кандидатуры 15 голосов поддержки получили действующий президент ЭОК Урмас Сыырумаа (поддержка 25 членов), вице-президент ЭОК Эрих Тейгамяги (поддержка 17 членов) и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд (поддержка 42 членов ЭОК).

Выборы президента Эстонского олимпийского комитета пройдут 11 октября.