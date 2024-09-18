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Забастовка работников Boeing приведет к росту цен на авиабилеты

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Авиакомпания Ryanair является одним из крупных клиентов Boeing.
Авиакомпания Ryanair является одним из крупных клиентов Boeing. Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann

По мнению авиационных экспертов, забастовка еще больше увеличит и без того высокую стоимость авиабилетов. Кроме того, она усугубит нехватку самолетов на рынке, вынуждая перевозчиков дольше эксплуатировать старые, более загрязняющие окружающую среду самолеты.

На этой неделе аэрокосмический гигант Boeing объявил, что временно прекращает набор новых специалистов и рассматривает возможность временного увольнения ряда рабочих и менеджеров в связи с забастовкой 33 000 рабочих, начавшейся в пятницу.

Спор разгорелся из-за требования профсоюза повысить зарплату на 40%, в то время как встречное предложение компании включало лишь 25-процентное повышение в течение четырех лет с отменой ежегодного бонуса за производительность.

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