По мнению авиационных экспертов, забастовка еще больше увеличит и без того высокую стоимость авиабилетов. Кроме того, она усугубит нехватку самолетов на рынке, вынуждая перевозчиков дольше эксплуатировать старые, более загрязняющие окружающую среду самолеты.
Для подписчиков
Забастовка работников Boeing приведет к росту цен на авиабилеты
На этой неделе аэрокосмический гигант Boeing объявил, что временно прекращает набор новых специалистов и рассматривает возможность временного увольнения ряда рабочих и менеджеров в связи с забастовкой 33 000 рабочих, начавшейся в пятницу.
Спор разгорелся из-за требования профсоюза повысить зарплату на 40%, в то время как встречное предложение компании включало лишь 25-процентное повышение в течение четырех лет с отменой ежегодного бонуса за производительность.