Забастовка работников Boeing приведет к росту цен на авиабилеты

По мнению авиационных экспертов, забастовка еще больше увеличит и без того высокую стоимость авиабилетов. Кроме того, она усугубит нехватку самолетов на рынке, вынуждая перевозчиков дольше эксплуатировать старые, более загрязняющие окружающую среду самолеты.