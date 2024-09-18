Ялтинская европейская стратегия (YES) - весьма авторитетная конференция действующих и бывших политиков - была в центре внимания на выходных в Киеве. Кроме того в стране много обсуждали план Зеленского по окончанию войны, при этом на западе Донбасса и в Курской области идут тяжелые бои. Украинцам очень нужно разрешение на удары западными ракетами по целям в глубине российской территории. Кроме того обсуждались налоговые нововведения задним числом. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
План Зеленского по окончанию войны, Ялтинская конференция с западными партнерами, резкое повышение налогов. Обзор событий в Украине
Наверное, самым громким было на минувшей неделе обсуждение темы, связанной с использованием ракетных систем, которые поставляют в Украину США, Великобритания, Франция, но все еще не поставляет Германия.
В Киеве вежливо улыбаются партнерам, просят не стесняться с поставками вооружений. Но про себя скрипят зубами, потому что иметь ракеты и иметь возможность жечь ими российские военные аэродромы - это совсем не одно и то же, как выяснилось. Из первого совсем не следует второе.
Российские планирующие бомбы утюжат даже крупные приграничные украинские города вроде Харькова и Сум. Но кроме того, этими бомбами атакуют все населенные пункты, которые находятся не дальше полусотни километров от линии фронта.
Практически стерт с лица земли Мирноград, немаленький город чуть севернее Покровска в западном Донбассе. Сам Покровск уже практически на линии фронта - до нее осталось примерно 8-10 километров.
Из Покровска уже больше недели не ходят эвакуационные поезда, людей вывозят автобусами чуть ли не до Павлограда в Днепропетровской области, а уже оттуда - поездами на запад.
«Развяжите нам руки»
Иранские дроны - это для украинцев ежедневная бессонница, а точнее еженощная. Атака стартует около 10 вечера по местному времени, а примерно к полуночи или попозже «шахеды» долетают до Киева, Днепра, Запорожья или Одессы.
Где-то около двух-трех часов ночи они пытаются прорваться к Староконстантинову, Хмельницкому или Львову, то есть уже в глубокий тыл. Иногда нарезают круги чуть ли не до девяти утра, но это обычно случается, если российские войска запускают вторую, а то и третью волну тяжелых беспилотников за одну ночь.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в СМИ с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Да, украинские ПВО научилась сбивать как минимум две трети таких дронов, примерно треть гасят украинские системы радиоэлектронного подавления. Но кое-что все же долетает туда, куда их направляют - и, как правило, это гражданские объекты.
Так было 16 сентября было в Конотопе Сумской области, неподалеку от границы с РФ. Там были повреждены семь многоквартирных домов, несколько объектов энергоснабжения - и это если перечислять только серьезные повреждения.
Масштабы атак дронами впечатляют:
в ночь на 11 сентября - 25 «шахедов», в сопровождении авиационных и баллистических ракет;
в ночь на 12 сентября - 69 «шахедов», снова в сопровождении авиационных сверхзвуковых ракет;
в ночь на 13 сентября - 26 «шахедов»;
в ночь на 14 сентября - 76 «шахедов»;
в ночь на 15 сентября - 14 «шахедов», опять-таки сопровождении авиационных и баллистических ракет;
в ночь на 16 сентября 0 56 «шахедов»;
в ночь на 17 сентября - 51 «шахед».
Итого? За неделю из Курской, Ростовской, Воронежской областей РФ, а также из Крыма было запущено 317 тяжелых беспилотников-камикадзе, каждый из которых несет примерно полсотни килограмм взрывчатки. Ну, и пара десятков ракет.
По части ракет предыдущая неделя не была чем-то выдающимся, раньше случались ночи, когда за несколько часов по Украине летело и больше российских ракет. Запускают эти ракеты из наземных установок в тех же Курской, Воронежской и Ростовской областях, иногда в Крыму.
Часто ракеты пускают с самолетов, которые взлетают в Поволжье, на Северном Кавказе, а то и в Мурманской области. А вот фронтовые бомбардировщики, которые сыплют на украинские города планирующие бомбы, стартуют вблизи украинско-российской границы, как правило, не дальше 300-400 километров.
Эти бомбардировщики досаждают и гражданским, и военным куда сильнее, чем скопированные с иранских образчиков «шахеды». Собственно, украинские лидеры хором не перестают взывать к партнерам: раз уж вы дали какое-никакое дальнобойное оружие, так не запрещайте использовать его по военным целям на российской территории.
Но пока что в Вашингтоне по этому поводу нет достаточного уровня решимости - ссылаются на риски эскалации. Хотя на самом деле, если говорить формально, то украинские силы уже наносили удары вглубь российской территории дронами украинского же производства.
По Крыму, который Путин считает своей территорией с 2014 года, украинские войска били и ракетами, полученными от партнеров. Впрочем, похоже, что лед все же тронулся.
Если раньше у администрации Байдена реакция на просьбы Киева была абсолютно однозначно отрицательной, то теперь ответы звучат в стиле «мы не разрешаем, но не станем запрещать союзникам разрешать украинцам использовать не наше вооружение».
Ради чего нужна эта эмоциональная и очень публичная кампания, очевидно: Украина устала воевать со связанными руками. Использование тяжелых эффективных ракет для ударов по целям в глубине российской территории способно резко сломать нынешний ход дел на фронте и в украинском тылу тоже.
Отсутствие широкого использование российскими войсками планирующих бомб и баллистических ракет, выжженные логистические узлы, удары по тяжелым системам ПВО в российском тылу - об этом мечтают не только украинские генералы и солдаты. Об этом мечтают во всех украинских домах.
В момент, когда писались эти строки, в ночь с 17 на 18 сентября, на всей территории Украины восточнее Хмельницкой и Житомирской областей уже была объявлена воздушная тревога по причине массовой атаки «шахедов».
Готовились к объявлению тревоги в столице: обычно там начинают выть сирены практически в тот момент, когда беспилотники приближаются к ее пригородам.
Налоговая политика тоже не радует
Однако тревога, хотя и не от ПВО, уже прозвучала в столице во вторник, 17 сентября - и это была тревога по поводу фискальной угрозы украинской экономике. Есть в украинском парламенте такой себе фискальный ястреб, руководитель налогового комитета Данил Гетманцев.
В определенном смысле Гетманцев и министр финансов Сергей Марченко - близнецы-братья в смысле склонности к фискальным экспериментам.
С 16 сентября украинский парламент начал работать над Законом о госбюджете на 2025 год, так этот тандем заодно с ним протолкнул в первом чтении законопроект о резком повышении налогов.
Судя по всему, это повышение состоится задним числом, то есть с 1 октября, хотя раньше середины следующего месяца закон принять в окончательном виде вряд ли успеют. Украинским налогоплательщикам придется драться на два фронта.
При этом Пенни Прицкер, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины, настоятельно советует украинским руководителями не увлекаться повышением налогов, а заняться реформированием налогового и таможенного ведомств.
Надо напоминать о себе постоянно
Большая политика - штука циничная: как только перестаешь напоминать о себе, о тебе забывают. Не напрасно многие украинские эксперты по глобальной безопасности уверяют, что обострение, произошедшее на Ближнем Востоке в октябре 2023 года не было спонтанным.
Многие из украинских экспертов приводят массу доводов в пользу того, что раздувание конфликта вокруг Израиля, усилившиеся ракетные атаки на него, буйство Тегерана и его прокси - это все попытка отвлечь США и другие демократические страны от российской угрозы, которая стучится в двери Европы уже с десяток лет.
С 2022 года она стучит в европейские ворота уже просто сапогами. На этом фоне легко объяснима нежная дружба с Москвы с Тегераном: они повязаны взаимными интересами вооружиться покруче за счет партнера и попробовать выиграть «маленькую победоносную войну».
Вот только война уже пылает совсем не маленькая. К тому же стоит рассматривать происходящее в Украине и на Ближнем Востоке как части одной большой войны. Однако, топовые политики и лидеры государств в большинстве своем не решаются назвать вещи своими именами.
Собственно, о глобальных угрозах говорили в Киеве 13-14 сентября на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия). Там среди выступающих фигурировали, конечно же, высшие руководители Украины - президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров.
Из иностранных гостей особо были заметны министры иностранных дел Польши Радослав Сикорский и Литвы Габриэлиус Ландбергис, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Украинская команда говорила о том, что Европе стоит инвестировать в свою безопасность, снабжая Украину деньгами, вооружениями и дипломатической поддержкой - это если очень сжато итожить то, о чем говорилось.
Кирилл Буданов аргументированно объяснял, что так называемые «красные линии» Путина - это блеф, что доказано действиями украинских военных. Шмыгаль и Умеров объясняли, что финансирование европейскими деньгами украинского оборонного комплекса расширяет возможности и повышает безопасность партнеров.
Министр обороны Дании Поульсен добавил аргументов: он сообщил, что за средства датского правительства профинансировано производство в Украине местной разработки - высокоточной самоходной гаубицы «Богдана», которая соответствует натовскому стандарту калибра - 155 мм. Первые 18 единиц этой техники уже поступили ВСУ.
Впечатлило выступление бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука, который является основателем и членом наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES), проекта, имеющему от роду ровно 20 лет.
Многие в Украине относятся к Пинчуку с известной настороженностью, в том числе потому, что он является зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы. В свое время многие журналисты не стеснялись регулярно напоминать о совместных бизнес-интересах Пинчука и российских олигархов. Его металлургические и трубные бизнесы действительно были в значительной степени ориентированы на Россию.
Но война меняет многих, так что в этот раз Пинчук был весьма жесток в формулировках: по его мнению, ошибочна логика западных партнеров, которые считают, что уровень риска эскалации войны имеет прямую зависимость от объема военной поддержки в адрес Украины.
Эта логика, пояснял Пинчук, удерживает их от поставок необходимого для победы вооружения. И эта логика увеличивает шансы Украины на поражение, которое приведет к реальной глобальной эскалации. Собственно, это и было резюме всей этой конференции.
Киев бьет в колокола, объясняя глобальные риски, которые порождает агрессия России в Украине. Европейские и американские партнеры Украины с каждым днем все лучше слышат эти призывы. Они наращивают помощь, но до сих пор это происходило слишком медленно и нерешительно.
Вероятно, лед, наконец-то, тронулся. Радослав Сикорский и Габриэлиус Ландбергис так просто вслух озвучили очень важную идею о том, что ЕС сможет заместить США в качестве финансового донора Украины, если помощь от США будет сокращаться.
Сразу же после YES Владимир Зеленский озвучил первые параметры давно обещанного плана победы. Этого плана от него требуют партнеры, что ж, в Киеве подготовили его.
Зеленский уже сообщил, что речь в нем идет о безопасности, о геополитическом месте для Украины, об экономической поддержке Украины в условиях войны и после нее, а также о сильной и доступной военной поддержке.
Как выразился Зеленский, «мы должны быть свободны в том, как использовать тот или иной элемент». То есть все о том же разрешении использовать западные вооружения так и там, где этого требует логика победы.