План Зеленского по окончанию войны, Ялтинская конференция с западными партнерами, резкое повышение налогов. Обзор событий в Украине

Эта логика, пояснял Пинчук, удерживает их от поставок необходимого для победы вооружения. И эта логика увеличивает шансы Украины на поражение, которое приведет к реальной глобальной эскалации. Собственно, это и было резюме всей этой конференции.

Киев бьет в колокола, объясняя глобальные риски, которые порождает агрессия России в Украине. Европейские и американские партнеры Украины с каждым днем все лучше слышат эти призывы. Они наращивают помощь, но до сих пор это происходило слишком медленно и нерешительно.

Вероятно, лед, наконец-то, тронулся. Радослав Сикорский и Габриэлиус Ландбергис так просто вслух озвучили очень важную идею о том, что ЕС сможет заместить США в качестве финансового донора Украины, если помощь от США будет сокращаться.

Сразу же после YES Владимир Зеленский озвучил первые параметры давно обещанного плана победы. Этого плана от него требуют партнеры, что ж, в Киеве подготовили его.

Зеленский уже сообщил, что речь в нем идет о безопасности, о геополитическом месте для Украины, об экономической поддержке Украины в условиях войны и после нее, а также о сильной и доступной военной поддержке.

Как выразился Зеленский, «мы должны быть свободны в том, как использовать тот или иной элемент». То есть все о том же разрешении использовать западные вооружения так и там, где этого требует логика победы.