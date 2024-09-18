В начале учебного года волость Камбья торжественно открыла новое школьное здание в Тырванди, которое многие называют самым современным в Эстонии. Однако родителей огорчает, что не у каждого жилого дома есть безопасный тротуар, ведущий к школе.
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Дети вынуждены ходить через поле: около самой современной школы Эстонии нет тротуаров
В нескольких сотнях метров от школы Тырванди находится жилой район Ааса, состоящий из нескольких десятков домов. Один из способов добраться от Ааса до школы - через поле. Другой вариант - идти по дороге, на которой ведутся ремонтные работы.
«Что творится в головах у чиновников? Неужели, чтобы дорога стала безопасной, должен кто-нибудь погибнуть?» - задается вопросом один из родителей. По словам руководителя хозяйственного отдела волости Камбья Юло Плаксо, это далеко не первая жалоба.