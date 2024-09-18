Эстония получила право проведения чемпионата Европы 2026 года. Но если война продолжится?

Некоторое время Эстония была единственным кандидатом на организацию этого соревнования, но в последний момент в качестве контркандидата выступила Армения. Тем не менее, голосование завершилось в пользу Эстонии 24:18.

К тому, что произошло в Будапеште, мы вернемся позже, но сначала расскажем о самом главном. Мы хорошо знаем, что когда после развязанной Россией в Украине полномасштабной войны Эстония не допустила к выступлениям в Эстонии фехтовальщиц с российскими и белорусскими паспортами, Международная федерация фехтования (FIE) исключила соревнование «Таллиннский меч» (Tallinna Mõõk) из серии женских этапов Кубка мира по фехтованию.