На прошедшем в Будапеште конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) Эстония получила право на организацию чемпионата Европы 2026 года по фехтованию среди взрослых. Это была трудная победа, где на одной чаше весов лежали голоса преимущественно западных стран Старого Света, а на другой стороне – восточных.
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Эстония получила право проведения чемпионата Европы 2026 года. Но если война продолжится?
Некоторое время Эстония была единственным кандидатом на организацию этого соревнования, но в последний момент в качестве контркандидата выступила Армения. Тем не менее, голосование завершилось в пользу Эстонии 24:18.
К тому, что произошло в Будапеште, мы вернемся позже, но сначала расскажем о самом главном. Мы хорошо знаем, что когда после развязанной Россией в Украине полномасштабной войны Эстония не допустила к выступлениям в Эстонии фехтовальщиц с российскими и белорусскими паспортами, Международная федерация фехтования (FIE) исключила соревнование «Таллиннский меч» (Tallinna Mõõk) из серии женских этапов Кубка мира по фехтованию.