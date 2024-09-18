Тысячи людей ранены при взрывах пейджеров в Ливане. Целью была «Хезболла»

Ливанские военные Фото: Reuters

Зачем «Хезболле» пейджеры и какими могут быть последствия — мнение эксперта

Пол Адамс, дипломатический обозреватель Би-би-си

Трудно придумать удар, более рассчитанный на то, чтобы посеять страх и смятение.

«Хезболла» очень зависит от пейджеров для коммуникации между различными соединениями организации.

От мобильных телефонов давно решили отказаться как от слишком уязвимых, что продемонстрировало еще в 1996 году убийство спецслужбами Израиля главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша при помощи бомбы, заложенной в мобильный телефон.

В этот раз члены «Хезболлы» гибли в супермаркетах, на улицах, в машинах, в домах и даже в парикмахерских.

Сообщения о происшествиях поступали со всего Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, и даже из соседней Сирии.

Хотя взрывы были небольшими, некоторые привели к смертельным травмам.

В то время, когда «Хезболла» и Израиль находятся в состоянии вялотекущей войны, это нападение подорвет человеческие ресурсы, систему связи и, собственно, моральный дух «Хезболлы».

Израиль пока не комментировал происходящее, но мало сомнений в том, что это проведенная им операция.

Является ли она прелюдией к более крупной атаке? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера сказал спецпредставителю США Амосу Хохштейну, что Израиль «сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности».