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Таллинн тестирует устройство для повышения безопасности движения дронов, жителей города приглашают принять участие

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Дрон, иллюстративное фото.
Дрон, иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Таллинн в сотрудничестве с компанией TrackDeep проведет тестирование сенсора обнаружения дронов и радара в пятницу, 20 сентября, в 12:00 около Котла культуры. Жителей города также приглашают запускать свои дроны, чтобы проверить способность системы к нагрузкам.

Компания TrackDeep была одним из победителей конкурса инноваций Tallinnovation. Ее новаторское решение помогает повысить безопасность и эффективность движения дронов.

TrackDeep подала заявку на инновационную премию в прошлом году с целью протестировать в городской среде Таллинна систему датчиков, необходимых для определения местоположения и вектора движения беспилотных летательных аппаратов. Целью проекта является выявление наилучшей схемы размещения инфраструктуры датчиков для создания зоны U-space в Таллинне.

Тестирование возле Котла культуры является важным шагом на пути к управлению движением дронов и повышению безопасности. Оно предоставит ценную информацию о работе системы и её способности выдерживать нагрузки.

Таллинн приглашает всех владельцев дронов принять участие в тестировании, чтобы проверить, как система справляется с обнаружением и отслеживанием нескольких дронов, летающих одновременно.

Желающим принять участие необходимо сначала получить разрешение у AS Lennuliiklusteenindus.

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