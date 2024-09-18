Таллинн тестирует устройство для повышения безопасности движения дронов, жителей города приглашают принять участие

Компания TrackDeep была одним из победителей конкурса инноваций Tallinnovation. Ее новаторское решение помогает повысить безопасность и эффективность движения дронов.

TrackDeep подала заявку на инновационную премию в прошлом году с целью протестировать в городской среде Таллинна систему датчиков, необходимых для определения местоположения и вектора движения беспилотных летательных аппаратов. Целью проекта является выявление наилучшей схемы размещения инфраструктуры датчиков для создания зоны U-space в Таллинне.

Тестирование возле Котла культуры является важным шагом на пути к управлению движением дронов и повышению безопасности. Оно предоставит ценную информацию о работе системы и её способности выдерживать нагрузки.

Таллинн приглашает всех владельцев дронов принять участие в тестировании, чтобы проверить, как система справляется с обнаружением и отслеживанием нескольких дронов, летающих одновременно.

Желающим принять участие необходимо сначала получить разрешение у AS Lennuliiklusteenindus.