«Стоп. Контроль» - гласит надпись на предупреждающем знаке, а путь преграждает шлагбаум. Может создаться впечатление, что вы оказались рядом с границей. На самом деле по другую сторону шлагбаума находится всего лишь жилой комплекс «Мерираху».
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Подозрение: состоятельные жители Какумяэ спилили деревья ради красивого вида
Неподалеку от расположенного в Какумяэ Музея под отрытым небом живут люди, которые ценят приватность. Их дома стоят чуть меньше или чуть больше миллиона евро. В объявлениях о продаже (а их немного) можно встретить такие слова, как «озеленение», «лес поблизости» и «вид на море». И это не просто фигура речи.