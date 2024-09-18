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Подозрение: состоятельные жители Какумяэ спилили деревья ради красивого вида

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Спиленные сосны в столичном районе Какумяэ.
Спиленные сосны в столичном районе Какумяэ. Фото: Madis Veltman

«Стоп. Контроль» - гласит надпись на предупреждающем знаке, а путь преграждает шлагбаум. Может создаться впечатление, что вы оказались рядом с границей. На самом деле по другую сторону шлагбаума находится всего лишь жилой комплекс «Мерираху».

Неподалеку от расположенного в Какумяэ Музея под отрытым небом живут люди, которые ценят приватность. Их дома стоят чуть меньше или чуть больше миллиона евро. В объявлениях о продаже (а их немного) можно встретить такие слова, как «озеленение», «лес поблизости» и «вид на море». И это не просто фигура речи.

Предупреждающий знак на въезде в жилой район.
Предупреждающий знак на въезде в жилой район. Фото: Madis Veltman
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