Подозрение: состоятельные жители Какумяэ спилили деревья ради красивого вида

Неподалеку от расположенного в Какумяэ Музея под отрытым небом живут люди, которые ценят приватность. Их дома стоят чуть меньше или чуть больше миллиона евро. В объявлениях о продаже (а их немного) можно встретить такие слова, как «озеленение», «лес поблизости» и «вид на море». И это не просто фигура речи.