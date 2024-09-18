В повестке дня ЕС действительно доминируют Россия и война в Украине. Но в ближайшие пять лет бывшему эстонскому премьер-министру придется также заниматься Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В том числе Каллас предстоит укреплять отношения ЕС с Китаем и странами Тихоокеанского региона.
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EUobserver: Кая Каллас должна расширить свой кругозор
«Это не просто какая-то прогулка по парку», - отмечает EUobserver в своем кратком анализе задач, стоящих перед Каллас на новом посту.
По мнению EUobserver, у Каллас больше шансов добиться успеха в Европарламенте. Каллас - бывший европарламентарий, и как «железной леди» стран Балтии ей будет легко завоевать друзей на парламентском уровне и влиять на политические процессы. Как защитник международного порядка и сторонник помощи Киеву оружием, Каллас попала в нужную ноту, считает EUobserver.