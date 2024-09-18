EUobserver: Кая Каллас должна расширить свой кругозор

В повестке дня ЕС действительно доминируют Россия и война в Украине. Но в ближайшие пять лет бывшему эстонскому премьер-министру придется также заниматься Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В том числе Каллас предстоит укреплять отношения ЕС с Китаем и странами Тихоокеанского региона.