Ср, 18.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Легендарный производитель товаров для дома объявил о банкротстве

Copy
Легендарная кухонная посуда Tupperware.
Легендарная кухонная посуда Tupperware. Фото: SCOTT OLSON

Знаменитый американский производитель пластиковой посуды Tupperware, который уже несколько лет боролся с падением продаж, начал процедуру банкротства в суде штата Делавэр.

Перевод: Сергей Светлов

Компания Tupperware Brands Corp подала заявление о банкротстве после многолетних проблем, связанных с падением продаж и ростом конкуренции. Согласно заявлению компании, поданному в рамках защиты от банкротства на фондовой бирже, активы компании оцениваются в пределах от 500 миллионов до миллиарда долларов, тогда как ее обязательства составляют от одного до десяти миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Акции компании уже упали почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх