IKEA продолжает расширение и откроет первый маленький магазин IKEA в странах Балтии. Пункт обслуживания новой концепции станет первым таким в регионе и откроется летом 2025 года в Пярну.
IKEA расширяется в Эстонии: откроется первый маленький магазин IKEA в странах Балтии
«Вдохновленные нашим видением - сделать повседневную жизнь лучше для многих, мы продолжаем расширяться на рынке стран Балтии, преобразуя действующие пункты обслуживания клиентов, открывая новые, а также внедряя новые форматы, - в данном случае небольшой магазин - чтобы лучше удовлетворить потребности наших клиентов и осуществить их мечты», - рассказала Инга Филипова, руководитель по розничной торговли IKEA в странах Балтии.
Она пояснила, что небольшие магазины обеспечивают доступность IKEA там, где невозможно открыть полноразмерный магазин. Они обеспечивают важный опыт ближе к местам, где живут, работают и социализируются покупатели, приспособлены к местным вкусам и служат дополнительной возможностью продемонстрировать широкий ассортимент IKEA.
«Маленькие магазины IKEA легко доступны и приближают к людям опыт IKEA. Они словно окно, открывающее вид на полное предложение IKEA. В магазине в Пярну множество товаров можно будет увидеть в экспозиционном зале, призванном подарить покупателям вдохновение для благоустройства дома и позволить своими глазами увидеть и опробовать различные интерьерные решения.
Для немедленной покупки будут доступны 500 различных специально отобранных товаров, а весь ассортимент IKEA представлен в интернет-магазине. Для еще лучшего покупательского опыта здесь также будет зона закусок, где можно попробовать и купить навынос шведские блюда, например, знаменитые шведские фрикадельки. Также предлагаются горячие и холодные напитки», - говорит Филипова. Все услуги IKEA, доступные на рынке, будут предоставляться и в Пярну.
Приспособление к местным потребностям
Первый маленький магазин IKEA в странах Балтии будет иметь площадь около 1500 м2 и располагаться в готовых помещениях вместе с другими арендаторами. Большая часть пространства будет отведена под коммерческую зону, экспозиционный зал с вдохновляющими образцами обустройства дома, например, планировками комнат с реалистичными интерьерными решениями, которые можно будет увидеть и опробовать, а также торговый зал, где будет представлено 500 различных товаров IKEA для немедленной покупки, например, домашний текстиль, посуда, аксессуары для организации жилья, предметы интерьера и т. д.
Также будет зона обслуживания клиентов, где будут обслуживать посетителей небольшого магазина и онлайн-покупателей, где можно будет получать заказы, обменивать товары или возвращать их. На открытой территории будут представлены сезонные товары, например, мебель для сада и балкона.
IKEA в Пярну станет третьим пунктом обслуживания клиентов в Эстонии и девятым в странах Балтии. В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии, а за последние два года количество мест обслуживания клиентов увеличилось почти вдвое: в 2022 году магазин IKEA был открыт в Таллинне, в 2023 году - в Шяуляе, в 2024 году - в Лиепае, а кроме того, в том же году был расширен пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту.