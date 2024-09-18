IKEA расширяется в Эстонии: откроется первый маленький магазин IKEA в странах Балтии

Первый маленький магазин IKEA в странах Балтии будет иметь площадь около 1500 м2 и располагаться в готовых помещениях вместе с другими арендаторами. Большая часть пространства будет отведена под коммерческую зону, экспозиционный зал с вдохновляющими образцами обустройства дома, например, планировками комнат с реалистичными интерьерными решениями, которые можно будет увидеть и опробовать, а также торговый зал, где будет представлено 500 различных товаров IKEA для немедленной покупки, например, домашний текстиль, посуда, аксессуары для организации жилья, предметы интерьера и т. д.

Также будет зона обслуживания клиентов, где будут обслуживать посетителей небольшого магазина и онлайн-покупателей, где можно будет получать заказы, обменивать товары или возвращать их. На открытой территории будут представлены сезонные товары, например, мебель для сада и балкона.

IKEA в Пярну станет третьим пунктом обслуживания клиентов в Эстонии и девятым в странах Балтии. В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии, а за последние два года количество мест обслуживания клиентов увеличилось почти вдвое: в 2022 году магазин IKEA был открыт в Таллинне, в 2023 году - в Шяуляе, в 2024 году - в Лиепае, а кроме того, в том же году был расширен пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту.