Согласно осеннему экономическому прогнозу Luminor, из-за низких инвестиций, сокращения государственных расходов и повышения налогов рост экономики Эстонии в следующем году составит всего один процент, что далеко отстает от нашего потенциала.
Прогноз Luminor: весенний оптимизм исчез, перспективы экономики Эстонии мрачные
Хотя экономика наконец-то восстанавливается после нескольких лет спада, это происходит медленнее, чем ожидалось, и с высокой инфляцией. Снижение ставок по кредитам приносит меньше облегчения, чем ожидалось, а совокупный эффект заключается в том, что и семьи, и предприятия по-прежнему придерживаются режима жесткой экономии.
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, во втором квартале этого года экономический спад в Эстонии прекратился (по сравнению с первым кварталом), и при корректировке по количеству рабочих дней был заметен небольшой рост. «В квартальном исчислении можно ожидать роста в последних кварталах года, но тем не менее этот год закончится сокращением на один процент», - сказал он.
«Учитывая предстоящее повышение налогов и тот факт, единый не облагаемый налогом доход будет введен не для всех, домохозяйства продолжат придерживаться режима жесткой экономии. Предприятия также строят планы по сокращению расходов и повышению цен в следующем году, - сказал Уускюла. - Хотя дела на наших основных внешних рынках потихоньку пошли в гору, восстановление не будет происходить в промышленном секторе, который наиболее важен для нас, и поэтому объёмы внешней торговли останутся слабыми и в следующем году».
Недостаточные инвестиции, серия повышений налогов и сокращение правительственных расходов в 2025 году будут оказывать негативное влияние на экономический рост. Поэтому Luminor прогнозирует на следующий год однопроцентный рост ВВП, а не на трехпроцентный, как в весеннем прогнозе.
В то же время, по словам Уускюла, Эстония продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами в области зеленого перехода, старения общества, здравоохранения, образования, социальной сферы и многих других областей. То есть с давними проблемами, которые нынешние налоговые реформы не учитывают. «Это означает, что нерешенными остаются ключевые вопросы», - сказал он.
Эстония в «клубе» более дорогих стран
По словам главного экономиста Luminor, наряду со снижением роста экономики, основное внимание притягивал к себе рост цен. По сравнению с декабрем 2019 года цены в Эстонии выросли на сорок процентов, что ровно в два раза больше, чем в еврозоне в целом.
«В результате уровень потребительских цен в Эстонии в прошлом году составил 97,9 процента от среднего по Евросоюзу, и теперь стран, где цены выше, чем у нас стало меньше, а тех стран, где цены ниже, стало больше, - сказал Уускюла. - Несмотря на то, что мы спустились с пиков инфляции, перспективы роста цен остаются высокими. Летом цены подталкивала дорогая электроэнергии, и предприятия гораздо менее охотно снижают цены в преддверии нового повышения налогов. Рост расходов на заработную плату также способствует повышению цен».
На этот год Luminor прогнозирует рост цен на четыре процента, что на один процентный пункт выше, чем ожидалось весной. На 2025 год Luminor повысил свой прогноз инфляции с одного до пяти процентов.
Снижение стоимости кредитов не принесет значительного облегчения
Процентные ставки по кредитам, включая шестимесячный Euribor, на основе которого выдаются многие жилищные кредиты, значительно снизились этим летом и, как ожидается, продолжат снижаться. К концу года Euribor может упасть до трех процентов.
«Это на один процентный пункт ниже, чем летом прошлого года. Для семьи, взявшей кредит на покупку жилья в размере 100 000 евро, это означает снижение ежемесячных платежей на 50 евро, - говорит Уускюла. - В то же время инфляция съела весь прирост заработной платы за последние годы. Поскольку цены также продолжают расти, снижение процентных ставок не принесёт такого облегчения, как ожидалось ранее».
Зарплата и безработица
Хотя средняя зарплата в Эстонии во втором квартале этого года впервые в истории превысила магическую отметку в 2000 евро, рост зарплат за последний год значительно замедлился и очень неравномерно распределяется по отраслям. На этот год Luminor прогнозирует номинальный рост зарплат на уровне семи процентов.
«В будущем мы, вероятно, увидим продолжение роста зарплат, но не столь высокими темпами. В частности, мы видим рост зарплат в сфере услуг. В обрабатывающей промышленности рост зарплат возможен только в случае открытия новых экспортных рынков или сокращения числа работников», - говорит главный экономист Luminor.
Уровень безработицы в Эстонии оставался умеренно низким, но сегодня мы достигли ситуации, когда безработица, которая была ниже, чем в еврозоне, превышает средний уровень по еврозоне - в конце второго квартала уровень безработицы составлял 7,6 процента.
«Последний раз уровень безработицы был выше, чем в среднем по еврозоне, в начале 2012 года, когда мы восстанавливались после двадцатипроцентной безработицы во время предыдущего крупного кризиса. Рецессия вновь усугубилась, и уровень безработицы также превысил средний показатель по еврозоне, - сказал Уускюла. - В значительной степени показатели безработицы повышаются благодаря включению украинских военных беженцев в общую статистику рынка труда, но некоторый рост безработицы наблюдается и среди местных жителей».
«Бюджеты семей находятся под таким давлением, что доходов одного члена семьи на длительный период не хватает. Уровень безработицы в этом году будет выше, чем ожидалось, и составит восемь процентов. В результате снижения темпов экономического роста уровень безработицы останется высоким и в ближайшие годы - в следующем году он составит восемь процентов, а ещё через год снизится до семи процентов», - добавил Уускюла.