Прогноз Luminor: весенний оптимизм исчез, перспективы экономики Эстонии мрачные

Хотя экономика наконец-то восстанавливается после нескольких лет спада, это происходит медленнее, чем ожидалось, и с высокой инфляцией. Снижение ставок по кредитам приносит меньше облегчения, чем ожидалось, а совокупный эффект заключается в том, что и семьи, и предприятия по-прежнему придерживаются режима жесткой экономии.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, во втором квартале этого года экономический спад в Эстонии прекратился (по сравнению с первым кварталом), и при корректировке по количеству рабочих дней был заметен небольшой рост. «В квартальном исчислении можно ожидать роста в последних кварталах года, но тем не менее этот год закончится сокращением на один процент», - сказал он.

«Учитывая предстоящее повышение налогов и тот факт, единый не облагаемый налогом доход будет введен не для всех, домохозяйства продолжат придерживаться режима жесткой экономии. Предприятия также строят планы по сокращению расходов и повышению цен в следующем году, - сказал Уускюла. - Хотя дела на наших основных внешних рынках потихоньку пошли в гору, восстановление не будет происходить в промышленном секторе, который наиболее важен для нас, и поэтому объёмы внешней торговли останутся слабыми и в следующем году».