В Microsoft заявили об усилении дезинформации РФ против кандидата в президенты США Камалы Харрис

По данным американского производителя программного обеспечения Microsoft, Россия усилила кампанию по дезинформации против кандидата от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Камалы Харрис.

После того как президент США Джо Байден отказался от борьбы за второй срок, российские фабрики троллей испытывали некоторые трудности в перестройке своих операций против демократов в США, но с конца августа они начали производить контент с целью дискредитации Харрис, заявила корпорация во вторник, 17 сентября.