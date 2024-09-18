ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Трансформация Зеленского: все более жесткий и обиженный

Если бы не нападение России, пятилетний президентский срок Зеленского завершился бы в этом мае. Однако вот уже более четырех месяцев глава Украины продолжает выполнять свои конституционные обязанности, потому что согласно Закону о правовом режиме военного положения проведение выборов запрещено.