Как изменился Владимир Зеленский на шестом году своего правления? Кажется, что президент Украины устал от требований союзников перестроить страну в условиях войны. Он все больше превращается в авторитарного лидера.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ⟩ Трансформация Зеленского: все более жесткий и обиженный
Перевод: Ева Ойжинская
Если бы не нападение России, пятилетний президентский срок Зеленского завершился бы в этом мае. Однако вот уже более четырех месяцев глава Украины продолжает выполнять свои конституционные обязанности, потому что согласно Закону о правовом режиме военного положения проведение выборов запрещено.