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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Трансформация Зеленского: все более жесткий и обиженный

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы» 11 сентября в Киеве. ФОТО: Леон Нил/POOL/AFP/Scanpix
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы» 11 сентября в Киеве. ФОТО: Леон Нил/POOL/AFP/Scanpix Фото: Leon Neal/POOL/AFP/Scanpix

Как изменился Владимир Зеленский на шестом году своего правления? Кажется, что президент Украины устал от требований союзников перестроить страну в условиях войны. Он все больше превращается в авторитарного лидера.

Перевод: Ева Ойжинская

Если бы не нападение России, пятилетний президентский срок Зеленского завершился бы в этом мае. Однако вот уже более четырех месяцев глава Украины продолжает выполнять свои конституционные обязанности, потому что согласно Закону о правовом режиме военного положения проведение выборов запрещено.

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