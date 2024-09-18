Перевод: Сергей Светлов

В понедельник, 16 сентября, на Канарских островах в трагический инцидент попала туристка, гражданка Германии, сообщает AFP со ссылкой на заявление испанской береговой охраны.

В результате нападения акулы женщина потеряла ногу. Спасателям удалось вытащить пострадавшую из воды, но по пути в больницу в вертолете ее сердце остановилось, и реанимировать ее не удалось.

Туристка находилась на катамаране под британским флагом примерно в 500 километрах от острова Гран-Канария в Атлантическом океане, когда на нее напала акула.

Вечером в понедельник, в 18:00, испанская береговая охрана отреагировала на сигнал о помощи, отправленный днем. В спасательной операции участвовали и марокканские власти.

Пострадавшая скончалась на борту спасательного вертолета, направлявшегося в больницу в столице острова Гран-Канария, Лас-Пальмас.

По данным AFP, катамаран вышел в море из Лас-Пальмаса 14 сентября.

Количество нападений акул в мире растет. В 2023 году акулы напали на 69 человек, десять из которых погибли, как следует из последнего отчета международной базы данных по нападениям акул (ISAF), опубликованного в начале года.

В 2023 году количество смертельных случаев при нападении акул удвоилось по сравнению с предыдущим годом, когда погибли пять человек.

По данным, собранным исследователями, большинство нападений акул происходит на людей, занимающихся серфингом и другими водными видами спорта: это составляет 42 процента от общего числа нападений. Пловцы и люди, просто находящиеся в воде, составляют 39 процентов всех жертв нападений акул.

Ученые отмечают, что большинство неспровоцированных нападений акул представляют собой так называемые «пробные укусы», когда акула ошибочно принимает человека за свою добычу. В таких случаях акула обычно отплывает после одного укуса.

«Численность акул в мире сокращается», - сказал исследователь агентству AFP, пояснив, что акулы часто приближаются к берегам, поскольку чрезмерный вылов рыбы приводит к сокращению ее запасов рыбы в океане.

Наибольшее количество смертельных случаев при нападениях акул зафиксировано в Австралии, однако нападения происходили также у побережья Египта и США, особенно во Флориде, сообщает AFP.