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Школьное питание в Нарве подорожало: в чем дело?

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Цены на школьное питание выросли и в Нарвских школах.
Цены на школьное питание выросли и в Нарвских школах. Фото: unsplash.com

С переходом на эстонский язык обучения новшества в нарвских школах не заканчиваются - с этого года дороже стало и школьное питание. Насколько сильно повысится нагрузка на городской бюджет и в чем причина, выяснял Rus.Postimees.

Так, по словам Ларисы Дегель, заведующей отделом культуры Нарвы, услугу питания в муниципальных школах в течение следующих трех учебных лет (до 2027 года) будут осуществлять две фирмы: P. Dussmann Eesti OÜ и Mann Grupp OÜ. 

P. Dussmann Eesti будет обслуживать Кесклиннаскую школу, школу Креэнхольми, Пяхклимяэскую школу и Языковой лицей. Mann Grupp OÜ будет предоставлять свои услуги в школе Паю и 6-ой школе. «Раньше в наших школах Кесклиннаской и Пяхклимяэской действовала еще одна фирма, Baltic Restaurants Estonia AS. К этому учебному году для покупки услуги питания в школах была проведена госпоставка. Но в этот раз участие Baltic Restaurants в госпоставке не оказалось успешным», - пояснила Дегель. 

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