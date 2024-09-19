Школьное питание в Нарве подорожало: в чем дело?

Так, по словам Ларисы Дегель, заведующей отделом культуры Нарвы, услугу питания в муниципальных школах в течение следующих трех учебных лет (до 2027 года) будут осуществлять две фирмы: P. Dussmann Eesti OÜ и Mann Grupp OÜ.

P. Dussmann Eesti будет обслуживать Кесклиннаскую школу, школу Креэнхольми, Пяхклимяэскую школу и Языковой лицей. Mann Grupp OÜ будет предоставлять свои услуги в школе Паю и 6-ой школе. «Раньше в наших школах Кесклиннаской и Пяхклимяэской действовала еще одна фирма, Baltic Restaurants Estonia AS. К этому учебному году для покупки услуги питания в школах была проведена госпоставка. Но в этот раз участие Baltic Restaurants в госпоставке не оказалось успешным», - пояснила Дегель.