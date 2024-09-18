Бюро данных об отмывании денег (RAB) со среды установило новый список стран с повышенным риском финансирования терроризма и добавило в этот список Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
Обновлен список стран, с которыми жителям Эстонии лучше не иметь финансовых дел
В список стран риска, согласно оценке Европейского союза, глобальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и государственных компетентных органов Эстонии, входят 32 юрисдикции.
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан добавлены, поскольку риски, связанные с Центральной Азией, снова стали более заметными из-за деятельности террористических организаций.
Как отметила заместитель руководителя Бюро RAB Лаура Аус, главное, на что следует обратить внимание, это то, что Объединенные Арабские Эмираты по-прежнему находятся в списке стран риска.
«Хотя Объединенные Арабские Эмираты больше не входят в так называемый серый список FATF, теперь они добавлены в список третьих стран с повышенным риском Европейского Союза, принимая во внимание международный контекст предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», - указала Аус.
Более высокий риск финансирования терроризма не означает, что конкретная страна финансирует терроризм, но это относится к риску, который может материализоваться при стечении обстоятельств. Подход через страны риска направлен, скорее, на борьбу с исламским экстремизмом.
Список стран с более высоким риском финансирования терроризма готовит Бюро данных об отмывании денег в сотрудничестве Полицией безопасности.
Список пересматривается раз в год и обновляется по мере необходимости.