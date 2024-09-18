По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, правительству необходимо рассмотреть вопрос отказа от индексации, поскольку, по ее мнению, молодое поколение нельзя облагать налогами все больше и больше; оно не должно оплачивать быстро растущие социальные расходы, в том числе повышение пенсий, передает Rus.ERR.
Кристина Каллас: нам придется обсудить отказ от индексации пенсий
«Мы не можем избежать обсуждения индексации. Да, сейчас этот вопрос в коалиционном соглашении как бы отодвинут, хотя его и обсуждали. Но уйти от этого вопроса нельзя, поскольку у нас есть структурная проблема в бюджете: наши социальные расходы, большая часть которых состоит из пенсий, растут очень быстро, и мы не можем постоянно облагать налогом молодое поколение», – заявила Каллас в среду в передаче Terevisioon.
По словам Каллас, по сути это будет означать, что по мере роста пенсий следующее поколение, численно меньшее, чем поколение пенсионеров, будет все время облагаться более высокими налогами.