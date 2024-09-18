По мнению евродепутата от Центристской партии Яака Мадисона, следующее правительство будет сформировано Центристской партией, «Отечеством» и Партией правых, сообщает Harju Elu. Лидер Партии правых Лавли Перлинг осторожно отреагировала на эту идею, отметив, что нынешним партиям в Рийгикогу не хватает содержательного мировоззрения.
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Мадисон: следующее правительство сформируют «Отечество», центристы и Партия правых
Перевод: Сергей Светлов
По словам Яака Мадисона, который перешел из EKRE в Центристскую партию, поддержка Партии реформ вскоре снова поднимется до 20-25%, поскольку, по его мнению, многим эстонцам нравится быть обманутыми. В то же время он считает, что премьер-министр Кристен Михал умеет в некоторых вопросах быть сдержаннее, чем его предшественница, что делает его более привлекательным для своих избирателей.