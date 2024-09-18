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ФОТО Пострадавшие на крыше и под завалами: спасатели трех стран проводят учения на юге Эстонии

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Мужчина в ожидании ампутации конечности и раненый на крыше - такие сценарии, среди прочих, отрабатывает эстонский поисково-спасательный отряд EST-USAR со вторника по четверг на территории стрельбища Метснику в Валгамаа совместно с финскими и литовскими коллегами.

Перевод: Павел Соболев

В целом же речь идет о 36-часовых учениях, организуемых каждый год для поддержания навыков членов аварийно-спасательной команды, но в этот раз впервые в них участвуют спасательные службы Финляндии и Литвы.

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