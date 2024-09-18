Рождественскую ель на Ратушной площади установят на неделю раньше, чем в прошлом году

Это связано с тем, что в нынешнем году рождественская ярмарка в Таллинне начнется и завершится раньше, чем в предыдущем. Рождественская ярмарка откроется 22 ноября, и в этом году традиционная торговля и развлекательная программа на Ратушной площади будут продолжаться до 27 декабря.

«В других странах Европы рождественские ярмарки часто открываются в последнюю неделю ноября и завершаются в декабре. Последние годы показали, что жители Таллинна стремятся погружаться в праздничную атмосферу на Ратушной площади раньше. В то же время, после праздников интерес и посещаемость заметно снижаются. Поэтому мы решили открыть и завершить ярмарку раньше», - пояснил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

В центре рождественской ярмарки неизменно возвышается красивая и величественная ель. Поиски дерева следует начинать за несколько месяцев до открытия ярмарки, чтобы можно было лично осмотреть и оценить подходящие варианты. При выборе учитываются внешний вид елки, ее стоимость и расстояние от места ее произрастания до Таллинна.

Ель должна быть высотой не менее 15 метров, густой и равномерно сформированной, а также располагаться в доступном месте на расстоянии не более 150 км от столицы. Рядом с деревом не должно быть электрических линий, которые могут затруднить работу крана и угрожать безопасному спиливанию. Елку может предложить владелец участка или его представитель.

Чтобы ваша ель стала рождественской, следует отправить письмо до 31 октября на адрес электронной почты kylly.annus@tallinnlv.ee, приложив фотографию дерева и указав его высоту, местоположение, ценовое предложение и контактную информацию владельца. Дополнительную информацию можно получить по указанному электронному адресу или по телефону 514 6612.

Управа района Кесклинн также приветствует предложения, как можно повторно использовать елку после праздников. Одна из ее предшественниц, например, была распилена на чурбаки для розжига, которые в течение года поджигали на различных мероприятиях, например, в Ночь древних огней, отдавая таким образом дань памяти нашим предкам. В прошлом году ель была использована в качестве основы для строительства энергосберегающего дома. Все идеи по повторному использованию елки будут приветствоваться.